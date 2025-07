Polscy studenci na najlepszych uczelniach dzięki Fundacji ORLEN

Program Bona Fide wspiera studentów, którzy dostali się na studia II lub III stopnia na uczelnie z pierwszej pięćdziesiątki Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. lista szanghajska) lub z czołowych miejsc Globalnego Rankingu Przedmiotów Akademickich. Wśród laureatów znalazły się osoby przyjęte m.in. na Uniwersytet Oksfordzki, Uniwersytet Cambridge oraz Massachusetts Institute of Technology (MIT).

— Każda edycja programu Bona Fide to konkretne historie ambitnych młodych ludzi, którzy chcą zdobywać wiedzę na najwyższym poziomie i wracać do Polski, by realnie wpływać na jej rozwój. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem motywacji, dojrzałości i świadomości kandydatów w tegorocznym naborze. To pokazuje, że program trafia do osób, które łączą edukacyjną odwagę z odpowiedzialnością za kraj — podkreśla Iwona Ryniewicz, Prezeska Fundacji ORLEN.

Prestiżowe kierunki

Tegoroczni stypendyści podejmą naukę na prestiżowych kierunkach, takich jak inżynieria elektryczna, finanse i rachunkowość, nauki o środowisku i energii, innowacje i przedsiębiorczość czy data science w kontekście ekologii. Wiele z tych specjalizacji odpowiada na współczesne wyzwania związane z transformacją energetyczną, rozwojem nowych technologii, zrównoważonym rozwojem, czy cyberbezpieczeństwem.

— Dzięki wsparciu Fundacji mogłem studiować sztuczną inteligencję na University of Manchester i zdobyć kompetencje, które dziś wykorzystuję w strategicznych projektach Grupy ORLEN. Współtworzę systemy oparte na chmurze i sztucznej inteligencji — od rozwiązań Business Intelligence po krajowy Data Lake. Program otworzył mi drzwi do kariery, a jednocześnie dał poczucie sensu — że mogę realnie przyczynić się do cyfrowej transformacji Polski — mówi Wiktor Duch, stypendysta V edycji Bona Fide.

Stypendium Bona Fide to nie tylko wsparcie finansowe na pokrycie kosztów nauki za granicą – to również zobowiązanie do powrotu i rozwijania kariery w Polsce: w sektorze publicznym, w spółkach Skarbu Państwa lub instytucjach wspierających rozwój kraju.

— Dzięki udziałowi w programie Bona Fide mogłem ukończyć studia MSc Economics na University College London (UCL) w Wielkiej Brytanii. Po powrocie ze studiów rozpocząłem pracę w Biurze Transformacji Strategicznej w ORLENIE, gdzie odpowiadam m.in. za tworzenie modeli i prognoz makroekonomicznych wspierających strategię firmy. Studia na UCL dały mi głębokie zrozumienie makroekonomii i jej znaczenia dla dużych przedsiębiorstw. Dodatkowo zdobyte tam umiejętności programistyczne są dziś kluczowe w rozwoju naszych narzędzi prognostycznych – mówi Daniel Jensen, stypendysta VI edycji Bona Fide.

Wystartuje program dla stypendystów Bona Fide

Wraz z ogłoszeniem listy laureatów Fundacja ORLEN zapowiada również rozpoczęcie Programu Alumni Bona Fide, który umożliwi dalszą współpracę ze stypendystami i wspólne budowanie społeczności opartej na wartościach programu. Szczegóły programu zostaną ogłoszone wkrótce na stronie Fundacji ORLEN.