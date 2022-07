„Oczekujemy, że otrzymamy (dostawę – przyp. red.) w ciągu miesiąca. Nie będzie to duża liczba, ponieważ dostępność szczepionki jest wciąż ograniczona, Unia Europejska kupiła szczepionkę i rozdystrybuowała ją proporcjonalnie do wielkości kraju. Dla Litwy jest to niewątpliwie mała liczba w porównaniu do tak dużych krajów jak Niemcy czy Hiszpania. Planuje się zakup 1,4 tys. dawek” — powiedziała radiu LRT Jurgita Pakalniškienė, doradca Działu Wzmacniania Zdrowia przy Ministerstwie Ochrony Zdrowia.

Po tym, gdy Komisja Europejska zainicjowała zakup szczepionki przeciwko małpiej ospie, do procesu dołączyła również Litwa. Niektóre kraje już otrzymały szczepionki.

Szczepionka już latem

„Szczepionka zakupiona przez Komisję Europejską jest dystrybuowana proporcjonalnie do krajów zgodnie z wielkością i sytuacją epidemiologiczną krajów. Przewidziany różny termin dostarczania. Ponieważ na Litwie nadal nie mamy przypadków, dostarczanie tej szczepionki planowana jest na później, ale planuje się, że szczepionka dotrze do nas latem” — powiedziała Pakalniškienė.

„Szczepionki są ograniczone i nie jest to choroba, która bardzo łatwo się rozprzestrzenia. Na dzień dzisiejszy ryzyko dla społeczeństwa ocenia się jako niskie. Osoby mające bliski kontakt z chorym mają największe ryzyko infekcji, dlatego rozważane są ukierunkowane strategie. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości uzyskania szczepień ochronnych” — powiedziała doradca.

Najwięcej chorych w Hiszpanii i Niemczech

Do 7 lipca zgłoszono 7892 potwierdzonych przypadków małpiej ospy w 63 państwach członkowskich Światowej Organizacji Zdrowia, w tym trzy zgony w Nigerii (1) i Republice Środkowoafrykańskiej (2).

Według danych na 7 lipca, 82 procent lub 6496 potwierdzonych przypadków zostało zgłoszonych w Europejskim Regionie Światowej Organizacji Zdrowia. Większość chorych w Europie mieszka w Hiszpanii i Niemczech.

Objawy małpiej ospy

Małpia ospa jest bardzo podobna do ospy (potocznie nazywanej czarną), która każdego roku zabijała miliony ludzi na całym świecie, dopóki choroba nie została zwalczona w 1980 roku. Jest to pierwsza i dotychczas jedyna choroba, którą człowiek wyeliminował całkowicie, udało się to dzięki masowym akcjom szczepień. Jednak objawy małpiej ospy są znacznie łagodniejsze i nie stanowią aż takiego zagrożenia, jakie stanowiła ospa czarna.

Objawy małpiej ospy: gorączka, ból mięśni, obrzęk węzłów chłonnych, dreszcze, zmęczenie i wysypkę przypominającą ospę wietrzną na dłoniach i twarzy. Ślady po strupach powinny znikać w ciągu roku-trzech, jak sugerują wstępne prognozy.

Wirus może być przenoszony przez zmiany skórne, droga kropelkową oraz poprzez wspólne przedmioty, takie jak pościel i ręczniki.

Nie ma konkretnego leczenia małpiej ospy, ale badania wskazują, że szczepienie przeciwko ospie chroni również przed małpią ospą w 85 proc.

Litwa nie szczepi przeciwko ospie już od lat 80., gdy cały świat odetchnął z ulgą unicestwiwszy odwieczną zmorę ludzkości – czarną ospę. Za częściowo odpornych uznaje się tych, którzy przechorowali ospę wietrzną.

