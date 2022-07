Kontynuujemy podróż po świecie Pucułki! Dzieci Wileńszczyzny (i nie tylko) teraz mogą pobrać interesującego je Pocopotka! Jedyny w swoim rodzaju przewodnik po tajemnicach świata odkrywa przed nami coraz to nowe tematy. Mamy za sobą dwie pocopotkowe akcje — co nie znaczy, że nasza wędrówka z Pocopotkiem dobiega końca! Zapraszamy do lektury.

Pucułka naświetla: „Jagody można zbierać od lipca do początku września. Zawierają one dużo cukru, kwasów organicznych, garbników, witamin i barwników organicznych.”

Będąc w lesie trzeba jednak uważać na kleszcze.

„Ach, te kleszcze! Są to małe krewniaki pająków. Wgryzają się w skórę ostrym ryjkiem z malutkimi ząbkami. Tak usadowione odżywiają się krwią. Mogą Was »zaatakować« podczas spaceru po lesie, parku czy łące” – dowiadujemy się.

Pocopotek do pobrania w załączniku: