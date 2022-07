„W tym roku festiwal ma na celu przywrócenie widzom przyjemności oglądania filmów na dużym ekranie, pasji do filmów i magii kina. Mogą to zrobić tylko najlepsi, dlatego w programie znajduje się dziesięć sprawdzonych filmów, które trzeba obejrzeć przynajmniej raz w życiu” — powiedziała Andrė Balžekienė, kierownik festiwalu „Kino pod gwiazdami”

Program „Kina pod gwiazdami”

26 lipca — Casablanca

27 lipca — Ojciec chrzestny (ang. Godfather)

28 lipca — Stowarzyszenie Umarłych Poetów (ang. Dead Poets Society)

29 lipca — Zawrót głowy (ang. Vertigo)

30 lipca — Pół żartem, pół serio (ang. Smoke Like it Hot)

1 sierpnia — Tam, gdzie rosną poziomki (szw. Smultronstället)

2 sierpnia — Między słowami (ang. Lost in Translation)

3 sierpnia — Lot nad kukułczym gniazdem (ang. One Flew Over the Cuckoo’s Nest)

4 sierpnia — 2001: Odyseja kosmiczna (2001: Space Odyssey)

5 sierpnia — Słodkie życie (La Dolce Vita)

Festiwal odbędzie się od 26 lipca do 5 sierpnia na dziedzińcu Pałacu Władców.

Seanse rozpoczynają się o godz. 22:30.