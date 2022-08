Matura maturą, ale co dalej?

Być może jednym z najważniejszych zagadnień w życiu jest wybór zawodu. Specjalność jest niezbędna, aby zarobić na życie, ale jakość tego życia zależy od tego, jak wybrany zawód odpowiada osobie: czy wywołuje pozytywne emocje, czy przynosi wystarczające dochody.

Jak odnaleźć się w życiu? Skąd wiedzieć, czym się zająć? Nie jest łatwo wziąć pod uwagę wszystkie niuanse. Twój zawód jest gdzieś bardzo blisko ciebie, rozejrzyj się i skoncentruj. Są specjalności, o których możesz nie wiedzieć, sprawdź je! Możesz znaleźć „swój” zawód, porównując to, co jest potrzebne na rynku pracy i jaki zawód lubisz najbardziej. Zastanów się nad swoimi możliwościami i skłonnościami, ale nie zapominaj o perspektywach na przyszłość.

Pamiętaj, że po szkole ogólnodostępnej (średniej) istnieje możliwość studiowania na uniwersytecie, w kolegium, w szkole zawodowej. Studia można wybrać nie tylko na uczelniach litewskich, lecz także w Polsce, można studiować na Uniwersytecie Białostockim, jego filii w Wilnie. Dla chcących siebie wypróbować od razu w jakimś zawodzie jest opcja wejścia na rynek pracy. Tutaj proponuję również umówić się z konsultantami z giełdy pracy, ponieważ istnieje możliwość dokształcenia się za darmo na krótkim szkoleniu z wybranego zawodu.

Przyjęcia na studia

Od początku czerwca w Ogólnym Systemie Informacji o Przyjęciu (BPIS) zarejestrowało się ponad 19 tys. osób na studia na litewskich uczelniach. Spośród nich 12 tys. osób już wybrało programy studiów, które zamierzają studiować. Obecnie większość wniosków złożyli ci, którzy ukończyli szkoły w poprzednim roku, a tylko nieco ponad jedna trzecia kandydatów to tegoroczni absolwenci. Wnioski o przyjęcie można składać i poprawiać do 25 lipca.

Już od kilku lat maturzyści, dopóki nie poznają wyników państwowych egzaminów maturalnych, nie spieszą się z rejestracją, a tym bardziej z wyborem programów studiów, które chcą studiować, pozostawiając ten krok praktycznie na ostatni tydzień przyjmowania wniosków.

Wnioskodawcy, którzy w swoich aplikacjach określili już swoje marzenia, najczęściej wybierają jako najwyższy priorytet uniwersyteckie programy studiów z zakresu nauk społecznych, nauk o zdrowiu, biznesu, zarządzania publicznego oraz sztuki, a w sektorze kolegium – programy grup studiów z zakresu biznesu i zarządzania, zdrowia publicznego, nauki ścisłe i inżynierskie. Osoby aplikujące na uniwersytety dają pierwszeństwo studiom na Uniwersytecie Wileńskim, a następnie na Uniwersytecie Wielkim im. Witolda Wielkiego, Uniwersytecie Technologicznym w Kownie, Uniwersytecie Technologicznym im. Giedymina w Wilnie i Litewskim Uniwersytecie Nauk o Zdrowiu.

Program studiów medycznych, zarówno na Litewskim Uniwersytecie Nauk o Zdrowiu, jak i Uniwersytecie Wileńskim, jest jednym z najpopularniejszych od kilku lat. Również na tym uniwersytecie wielu kandydatów wybiera programy studiów, jak: psychologię, prawo, kreatywną komunikację. Dziesięć najpopularniejszych programów to obecnie: program studiów projektowania graficznego w Wileńskiej Akademii Sztuki, programy studiów dotyczących występów muzycznych i sztuki filmowej w Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru, program studiów na temat prawa i procesu przedsądowego na Uniwersytecie im. Michała Romera oraz studia z systemów programowych na Uniwersytecie Technologicznym w Kownie.

Ci, którzy chcą studiować w kolegiach, zwykle wskazują w swoich aplikacjach: Kolegium w Kownie, Kolegium Wileńskie i Kolegium Państwowe w Kłajpedzie. Absolwenci szkół zazwyczaj wybierają program studiów w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Kolegium Państwowym w Kłajpedzie, Kolegium w Kownie, a także na kierunku pedagogika dziecięca w Kolegium Wileńskim.

Nowość: krótkie studia magisterskie

Wśród najpopularniejszych programów studiów od kilku lat znajduje się program studiów pielęgniarskich, prowadzony w kolegiach w Wilnie, w Kownie oraz Olicie. Podobna liczba kandydatów wybiera studia z zakresu kosmetologii, wzornictwa, logistyki i pracy socjalnej prowadzonych w Kolegium w Kownie.

W pierwszym miesiącu zarejestrowało się już ponad 1,4 tys. osób na programy studiów z grupy studiów pedagogicznych. Ich motywacja jest oceniana codziennie; 622 osoby otrzymały już pozytywną ocenę. Do jednego lub kilku egzaminów wstępnych na studia artystyczne zarejestrowało się ponad 1,8 tys. osób. To ok. 3 proc. więcej niż w zeszłym roku. W egzaminach wzięło już udział prawie 800 osób, z czego 759 osób zostało pozytywnie ocenionych. Sesja główna egzaminów wstępnych potrwa do 22 lipca, a ocena motywacyjna do 23 lipca.

Kandydaci często zapisują się na krótkie programy studiów, tzw. moduły. Obecnie zarejestrowało się już ponad 500 osób. Krótkie studia magisterskie są nowością na Litwie, w tym roku zostaną przyjęci pierwsi studenci.

Aplikowanie na studia wyższe i zawodowe

Ważne jest, aby wnioskodawcy, absolwenci szkół ogólnodostępnych, dokładnie wypełnili wniosek na studia wyższe lub zawodowe. Pełna informacja o tym jest zawarta na stronie lamabpo.lt. Jako pierwszą preferencję wnioskodawca powinien wskazać najbardziej pożądany program studiów z wybranym źródłem finansowania i odpowiednio uszeregować pozostałe preferencje według ważności. Maksymalnie można dodać 9 programów studiów do wniosku podczas głównego przyjęcia.

Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach naboru głównego 29 lipca, zarówno w systemie informacyjnym lamabpo.lt, jak i drogą mejlową. Przyjęci studenci będą mogli zawierać umowy na studia zarówno drogą elektroniczną (od 29 lipca do godz. 15.00) lub po przybyciu na uczelnię (od 1 sierpnia od godz. 9.00 do 2 sierpnia do 17.00). W dniach 3–5 sierpnia odbędą się dodatkowe przyjęcia. Zaproszenia na studia zostaną opublikowane 10 sierpnia do godziny 12.00.

Życzę każdemu młodemu człowiekowi, aby dobrze się zastanowił i miał kilka alternatyw co do wyboru zawodu. Nie muszą to być studia wyższe, na dobry start życia dorosłego może to być szkoła zawodowa z bardzo atrakcyjnym zawodem z dziedziny: informatyki, inżynierii, industrii budowlanej, kulinarnej, kosmetologii i innych.

Anna Pawiłowicz-Janczys

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 28 (82) 16-22/07/2022