O krawatach i złocie

„Porzuć krawat, oszczędzaj energię” — to nowe motto Pedro Sáncheza, hiszpańskiego premiera, który w piątek pojawił się bez krawata na konferencji prasowej i sprawił, że moda „przemówiła” w kraju, który ostatnio zmagał się z długą falą upałów. Zaskakująca rada Sáncheza pojawiła się kilka dni po uzgodnieniu przez UE bezprecedensowego planu zmniejszenia zużycia gazu o 15 proc. od teraz aż do marca przyszłego roku. Blok chce zaoszczędzić 45 mld m sześc. gazu, aby zapewnić bezpieczną zimę na wypadek, gdyby Kreml całkowicie przerwał dostawy w odwecie za zachodnie sankcje.

Czytaj więcej: Ministrowie energetyki w Brukseli. Waży się plan KE na ograniczenie zużycia gazu ziemnego

Tymczasem już działa unijne embargo na rosyjskie złoto oraz biżuterię, a o co m.in. zabiegała Polska.

Eksperci mówią, że to gest czysto symboliczny. Rosja ma potężne rezerwy, a własną produkcję wciąż będzie eksportować do Chin czy Indii. Ale nie do końca tak jest. Jak się niedawno okazało, Rosja kradnie z Sudanu tony złota wartego miliardy dolarów, by finansować wojnę w Ukrainie. Pomaga jej w tym sudańska junta w zamian za wsparcie wojskowe. Kilka dni po rozpoczęciu przez Rosję inwazji rosyjski samolot transportowy stanął na pasie startowym lotniska w Chartumie. Według dokumentów miał przewozić ciastka, ale Sudan praktycznie nigdy ich nie eksportuje. Owszem, w środku były kolorowe opakowania ciastek, ale pod nimi — drewniane skrzynie zawierające tonę złota.

Lutowy incydent był jednym z co najmniej 16. znanych rosyjskich lotów szmuglujących złoto z Sudanu w ciągu ostatnich 18 miesięcy.