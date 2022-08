Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — rady na bezpieczne wakacje

Kontynuujemy podróż po świecie Pucułki! Dzieci Wileńszczyzny (i nie tylko) teraz mogą pobrać interesującego je Pocopotka! Jedyny w swoim rodzaju przewodnik po tajemnicach świata odkrywa przed nami coraz to nowe tematy. Mamy za sobą dwie pocopotkowe akcje — co nie znaczy, że nasza wędrówka z Pocopotkiem dobiega końca! Zapraszamy do lektury.

Pucułka doradza, jak zachować się w lesie: nie śmiecić, ognisko rozpalać tylko w specjalnie wyznaczonym miejscu, ostrożnie zachowywać się ze napotkanymi zwierzętami. Podczas burzy — nie chować się pod drzewami, wyłączyć telefony komórkowe. Jeżeli nie możecie znaleźć rodziców na plaży, trzeba zwrócić się do ratowników. Nie trzeba też brać poczęstunku od osób obcych. Trzeba bardzo uważać nad wodą. Wchodzić do wody wyłącznie pod opieką osób dorosłych. „Rozgrzana skóra + zimna woda = szok! Dlatego należy wchodzić do wody powoli, żeby

Wasz organizm zdołał przygotować się na zmianę temperatury.”

Pocopotkowa koleżanka podsumuje: Wakacje — „to czas fantastycznej zabawy i odpoczynku od szkoły dla

dzieci! Trzeba jednak zadbać o to, żeby ta zabawa była udana od A do Z, bez smutnego zakończenia”.

Pocopotek do pobrania w załączniku: