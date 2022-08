W znacznym wydłużeniu okresu dojrzewania jagód pomogło im wsparcie przyznane w ramach Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

W rejonie birżańskim truskawki są uprawiane przez rodzinę Tadasa i Eriki Bėliakasów od dekady. Zaczynali oni od kilku rządków, teraz w gospodarstwie „Suosto ūkis” mają już 4 hektary truskawek, a co najważniejsze — wygodną i zaawansowaną technologicznie szklarnię o powierzchni 8 arów, gdzie jagody dojrzewają aż do połowy jesieni.

Szklarnia została zbudowana przez Bėliakasów dzięki wsparciu w ramach obszaru działalności „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” działania PROW „Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe”. Inni rolnicy są również zaproszeni do skorzystania z możliwości ubiegania się o to wsparcie w okresie od 1 sierpnia do 30 września.

„Gdyby nie było szklarni, nie mielibyśmy jagód już na początku maja. A teraz zbiory nadal dojrzewają pod dachem, bezpieczne od wpływu natury, od przyszłych przymrozków” — mówi Bėliakienė.

Cieszy się, że wsparcie, które otrzymała, pomogło w rozbudowie i ulepszeniu gospodarstwa. Po otrzymaniu funduszy w ramach działalności „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” zbudowali zarówno szklarnię, jak i zakupili sprzęt, który znacznie ułatwia pracę.

„W szklarni zbudowaliśmy tak zwane koryta, co znacznie ułatwia podlewanie truskawek. Część otrzymanego wsparcia przeznaczyliśmy na maszynę do układania folii, rozściełacz z wkładem nawozowym — tak, aby praca w polu wymagała mniej pracy fizycznej, mniej pielenia. Kupiliśmy również frezarki do nawierzchni między rzędami, specjalną szczotkę do usuwania liści i słomy” — wymienia Bėliakienė.

Wyraźnie świadomi korzyści płynących ze wsparcia, rolnicy z rejonu birżańskiego zdradzają, że zamierzają skorzystać z możliwości otrzymania inwestycji PROW również w przyszłości. Ich plan obejmuje jeszcze kilka większych szklarni i jeszcze większe obszary pól truskawkowych.

Pierwszeństwo według sektorów

Od 1 sierpnia do 30 września br. trwa trzeci etap naboru wniosków w ramach filaru „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Na mocy zarządzenia ministra rolnictwa przyznano mu ponad 119 mln euro, z czego ponad 105 mln euro przeznaczono na wsparcie inwestycyjne, na pożyczki ulgowe — prawie 14 mln euro.

Wnioski mogą składać rolnicy, którzy zamierzają inwestować wyłącznie w wyspecjalizowany sektor rolny. Będą istniały oddzielne rankingi priorytetowe dla wniosków z każdego sektora objętego pomocą oraz oddzielny budżet dla każdego z nich:

na hodowlę bydła mlecznego przeznaczono 50 milionów euro;

na hodowlę bydła mięsnego i inne sektory hodowlane przeznaczono 15,47 mln euro;

na ogrodnictwo, uprawę sadów i jagód przeznaczono 25 mln euro;

na inne sektory produkcji roślinnej przyznano ponad 14,83 mln euro z funduszy wsparcia;

na ulgowe pożyczki 13,81 mln euro.

Co ważne, wniosek można złożyć tylko w ramach jednego działania objętego pomocą i tylko w ramach jednego ze wspieranych wyspecjalizowanych sektorów rolnictwa.

Rolnicy są proszeni o ubieganie się o jedną z trzech form wsparcia: wsparcie inwestycyjne (dotacje bezzwrotne); wsparcie inwestycyjne (dotacje bezzwrotne) i pożyczki ulgowe na inwestycje i/lub kapitał obrotowy; wyłącznie pożyczki ulgowe na inwestycje i/lub kapitał obrotowy.

Maksymalna kwota wsparcia na projekt przy ubieganiu się o wsparcie inwestycyjne wynosi 300 tys. euro. Po spełnieniu warunków określonych w przepisach wykonawczych (nabycie inwestycji zbiorowych, oszacowaniu wydatków na pokrycie kosztów budowy, przebudowy lub remontu itp.) maksymalna kwota może wzrosnąć do 600 tys. euro.

Przy ubieganiu się o wsparcie inwestycyjne i pożyczkę ulgową maksymalna kwota na projekt wynosi 500 tys. euro. Jeśli projekt spełnia warunki realizacji określone w przepisach, to — do 800 tys. euro.

Zmieniła się lista wydatków niekwalifikujących się

Intensywność wsparcia może wynosić od 40 proc. do 70 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, w zależności od sektora rolnego i warunku określonego w przepisach wykonawczych. Ogromne znaczenie ma fakt, że zmieniła się lista wydatków niekwalifikujących się. Wsparcie nie jest przyznawane na:

ciągniki, w tym ciągniki kategorii T3 (stosowane we wszystkich sektorach rolnictwa);

maszyny i urządzenia rolnicze niezwiązane z rolnictwem precyzyjnym, pojazdy kategorii N, N1 i O, pługi (nie dotyczy sektorów hodowlanego, ogrodniczego i uprawy sadów i jagód);

siewniki bezpośrednie i paskowe (nie dotyczy sektorów hodowlanego, ogrodniczego, uprawy sadów i jagód);

pudełka i pojemniki do przechowywania produktów rolnych.

Kto może aplikować

O wsparcie i pożyczkę ulgową mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne, które mają zarejestrowaną posiadłość w Rejestrze Działalności Rolniczej i Wiejskiej RL (osoba fizyczna musi również zarejestrować gospodarstwo rolnika) i które przez co najmniej 12 miesięcy prowadzą działalność rolniczą i uzyskują z niej dochody.

Dochód wnioskodawcy z działalności rolniczej w roku obrachunkowym poprzedzającym wniosek o wsparcie musi wynosić co najmniej 50 proc. całkowitego dochodu wnioskodawcy. Wnioski złożone przez osobę fizyczną lub prawną wraz z partnerem(-ami) projektu nie są przyjmowane.

Wsparcie jest przyznawane, jeśli wielkość ekonomiczna gospodarstwa wnioskodawcy, wyrażona w postaci standardowej wartości produkcji, wynosi ponad 8 tysięcy euro. Wymóg ten nie ma zastosowania do uznanych spółdzielni rolniczych, które skupują i zbywają produkty rolne wyprodukowane lub zebrane od swoich członków w ich gospodarstwach lub które zostały zakupione od swoich członków oraz przetwarzają i zbywają produkty spożywcze i nieżywnościowe wyprodukowane lub zebrane od ich członków w ich gospodarstwach.

Wsparcia udziela się dla produkcji produktów rolnych, obróbki, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych (wytwarzanych lub uprawianych w gospodarstwie). W przypadku uznanej spółdzielni rolniczej wsparcie udzielane jest na zakup i zbyt produktów rolnych wyprodukowanych lub uprawianych przez członków spółdzielni w ich gospodarstwach, przetwarzanie produktów rolnych skupowanych w ich gospodarstwach oraz zbywanie produktów spożywczych i nieżywnościowych z nich wyprodukowanych.

Przyjmowane są wnioski w ramach obszaru działania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DO KIEDY MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Do 30 września.

KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ?

Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność rolniczą, które zarejestrowały we własnym imieniu gospodarstwo rolne (osoby fizyczne) i posiadłość.

JAKIEGO WSPARCIA MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ?

Na ten etap zaproszenia do składania wniosków przeznaczono łącznie 119 mln euro.

Na jednego beneficjenta przeznacza się:

przy ubieganiu się o wsparcie inwestycyjne — do 300 tys. euro lub do 600 tys. euro;

przy ubieganiu się o wsparcie inwestycyjne i pożyczkę ulgową — do 500 tys. euro lub do 800 tys. euro.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

W sposób elektroniczny, jak określono w przepisach dotyczących wdrażania działania i administrowania PROW.

WIĘCEJ INFORMACJI

www.nma.lt i zum.lrv.lt

Tel. (8 5) 252 6999 lub 1841.

