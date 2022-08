Wówczas to pierwsze, jeszcze raczkujące litewskie telewizje niezależne zaczęły transmitować już nie amerykańską, ale światową stację muzyczną. Nie mogę powiedzieć, że w 100 proc. jestem dzieckiem MTV. Moje zainteresowania muzyczne szły raczej w innym kierunku niż te lansowane przez tego nadawcę. Chociaż na takie programy, jak „120 Minutes” z muzyką alternatywną czy „Headbangers Ball” z metalem, czekałem i oglądałem je z wielką przyjemnością. Niemniej na początku lat 90. – a piszę to bez żadnego patosu – MTV była swoistym oknem na świat. Oknem na Zachód, do którego dążyliśmy. Pokazywała być może świat nie taki, jaki jest w rzeczywistości, ale przynajmniej taki, jaki być powinien. Wolny i tolerancyjny. W minionym tygodniu Litewska Służba Kontrolera Równych Możliwości poinformowała, że otrzymała trzy skargi od mieszkańców Wilna. Mieszkańcy skarżyli się, że w blokach mieszkalnych winda nie zatrzymuje się na drugim piętrze (zgodnie z polską terminologią – na pierwszym), co dla osób starszych, schorowanych, z niepełnosprawnością czy dla rodziców z małym dzieckiem jest dużym utrudnieniem.



Kontroler równych możliwości Birutė Sabatauskaitė zwróciła się oficjalnie do Samorządu Miasta Wilna, Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Socjalnych i Pracy, aby jak najszybciej zostały zmienione przepisy i windy zatrzymywały się na drugim piętrze, gdyby tego zażądała chociażby jedna osoba. Argumentowała to tym, że wolność w poruszaniu się to jedna z podstawowych wolności człowieka. Jestem przekonany, że zmiany zostaną wprowadzone. Poza tym instytucja poinformowała, że w jednej sprawie administracja bloku przychyliła się do żądań zgłaszającej osoby i winda może się zatrzymać na piętrze drugim. Tu z pewnością wielu nasunie się pytanie: co wspólnego mają winda i MTV? Otóż to, że zarówno MTV na początku lat 90., jak i rozwiązanie problemów z windą jest kolejnym krokiem na Zachód. Krokiem ku normalności. Właśnie na dbaniu o człowieka, o najbardziej słabe i zagrożone grupy społeczne, polega wielkość kolektywnego Zachodu.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 31 (91) 06-12/08/2022