Pierwszy dzwonek w Mickunach [GALERIA]

1 września szkoły na Litwie rozpoczęły nowy rok szkolny 2022/2023. Jak co roku, najmłodszych witają starsze koleżanki i koledzy. I choć z pewnością u niejednego dorosłego w głowie pojawiły się mrzonki, że jak to by było cudownie do szkoły znów wrócić, to są tacy dorośli — naprawdę! — którzy do szkoły wracają zawodowo. Oczywiście mowa o nauczycielach i administracji. I tak właśnie uczniowie wraz z administracją i nauczycielami przywitali nowy rok.