O starej i już praktycznie nieużywanej telefonicznej metodzie oszustów — „na wnuczka”, słyszeli chyba wszyscy, a niektórzy nawet boleśnie finansowo ucierpieli. Teraz o innej „wersji” tego procederu, ale w bardzo pozytywnej odsłonie.

Jak wiadomo, od sześciu lat działa ustawa o dodatkowym wolnym dniu dla matek wychowujących dziecko do ukończenia przez nie 12 lat. Potem doszła sprawiedliwość wobec ojców, którzy również mogą otrzymać jeden dzień co trzy miesiące na swoją pociechę. A rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci mają prawo do wolnego co miesiąc na „mamadienis” czy „tėvadienis”. Tymczasem pewna prywatna firma poszła jeszcze dalej niż rząd i swoim pracownikom sprezentowała nowość — co kwartał wolny dzień „na wnuczka”. Dziadkowie tej spółki są wniebowzięci! Należy jeszcze dodać, że ich pracodawca, na rynku działający prawie 10 lat, finansowo ma się bardzo dobrze. Czysty zysk w 2021 r. wyniósł ponad 1,3 mln euro, więc może sobie pozwolić na taki „szał” i zrobić prezent 59 pracownikom w wieku od 24 do 62 lat, w 9 oddziałach w całym kraju. Średnia wypłata brutto — 1 908 euro.

Aha! I jeszcze nazwa tej sieci zakładów pogrzebowych — „Laidojimo paslaugų centras”.

