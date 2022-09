Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko,

W dawnej postaci — jednak nie umiera:

Odmienia tylko miejsce, czas, nazwisko,

I świeże kształty dla siebie przybiera.

A. Asnyk

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. o godz. 11:00 w parafialnym kościele w Szumsku. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły modlitwą dziękowali Bogu za możliwość kształcenia dzieci i młodzieży oraz prosili o dar mądrości. W darach dobremu Bogu przynieśliśmy światło nauki, najcenniejszy dar jesieni — jabłka, historyczny dzwonek, książkę „Szkoła w Szumsku”. Po mszy św. wszyscy udali się na uroczystość do szkoły.

Uroczystość swą obecnością zaszczycili

ks. Henryk Naumowicz, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Szumsku, br. Czesław Kriżanowskij, zakonnik Zakonu franciszkańskiego, Bożena Tyczyno, główna specjalistka Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego, Justyna Sczerbuk, starsza specjalistka gminy Kowalczuki, Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz szkolna”, dr. Ryszard Stefaniak, zastępca prezydenta miasta Częstochowy, Reinhard Schlarman, członek komitetu partnerskiego gminy Birkenweder w Niemczech, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i szkół sąsiednich oraz z Polski.

Początki oświaty w Szumsku

Oświata w Szumsku bierze swój początek w roku 1777 od szkółki parafialnej, która w czasie działalności Komisji Edukacji Narodowej powstała przy kościele. Polska szkoła w Szumsku przeszła dużo zmian. Zmieniały się nazwy szkoły, budynki (miejsca rozmieszczenia), ilość klas w szkole: parafialna, dwuklasowa publiczna, urzędowa (państwowa), początkowa, 6-letnia, 7-letnia, 8-letnia, podstawowa 9-letnia, podstawowa 10-letnia.

Historię oświaty w Szumsku słowem poetyckim ujął poeta, nauczyciel historii Wiaczesław Zienkiewicz:

Czarnym Traktem tak zwanym

na wschód podążając od Wilna

autobusem, a kiedyś

piechotą, na koniu, bryczkami,

kilometrów półtora za górką,

za Kowalczukami,

Szumsk Białoruś całuje

w usta granicy usilnie.

Początkowo to była

niejaka miejscowość Polany.

A w Polanach Słobódka

wioseczka nieduża, niemała.

Te tereny od dawna

już były zamieszkiwane

w Barwaniszkach, w Kosinie

na wzgórzach grodziska czyhały.

Koło Windziun Wilenka

początek w krynicach swój bierze.

Mały wąski strumyczek,

syn łąki podmokłej lubiany…

Ciągle żwawy i młody,

choć biegnie ten czas huraganem,

do stolicy dociera

z Giedymina przywitać się wieżą.

Lata sznurem ciągnęły

to szybko, to bardzo powoli,

z rąk do rąk przechodziły

i wioski, i inne siedliska.

Michał wnuk Kazimierza,

honorowy wileński podstoli,

nadał wiosce Słobódka

swoje rodowe nazwisko.

Wybudował świątynię

ówczesną, a znaczy drewnianą,

Święty Michał Archanioł

został kościoła patronem.

Stanął klasztor niewielki

przytułek dominikanów.

Po upływie stulecia

murowaną świątynię wzniesiono.

powstała tam szkółka

parafialna dla dzieci wiadomo.

Czynna porą zimową,

bo latem roboty niemiara.

Wszystko splata się razem

w ścianach czasu,

jak gdyby ruchomych,

wszystko kształci i uczy

i praca, i życie, i wiara.

Potem wyrósł pałacyk

w stylu Katedry wzniesiony.

Wybudował go Józef

wypłukany z pieniędzy do czysta.

A za park z drzewostanem

pałacyk, aleje, gazony,

długi spłacał marszałek

brat rodzony Józefa Stanisław.

Biorąc udział w Powstaniu

postawił na kartę majątek.

Był zesłany do Wiatki, do Wołogdy,

los go miętosił.

Lubił każdy ojczyzny

przytulny i miły zakątek,

pozbawiony wszystkiego…

nie przeżył… Spoczywa na Rossie.

Uroczystość poprowadzili nauczyciele

Uroczystość poprowadzili nauczycielka metodyk klas początkowych Maria Żydelienė oraz harcerz, nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Kriżanowski. Obecni na uroczystości dokładnie poznali historię oświaty w Szumsku i historię sztandaru szkoły.

Piosenki, przedstawienia i wiersze

Część historyczną programu umilała recytacja wierszy przez uczniów i poetę, nauczyciela historii Wiaczesława Zienkiewicza oraz śpiew uczniów klas 5-10 piosenek „Jak dobrze jest żyć”, „Wileńszczyzny drogi kraj”, „Już dopala się ogień biwaku”. Uczniowie klas 1-4 zaprezentowali taniec-piosenkę „Katarynka”, gdzie „wędrował kataryniarz przez podwórka i uliczki”, wiersz o małej ojczyźnie „Jest na mapie mała kropka, ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz”.

Sztandar szumskiej szkoły wyświęcony był… na Jasnej Górze

„Czarna Madonno” w wykonaniu Ilony Tomaszewicz przeniosła gości na Jasną Górę do Częstochowy. Właśnie tu w Sali Skarbca Jasnogórskiego oznaczony numerem 32 w Katalogu Sztandarów pozostał na wieczne czasy sztandar Szkoły Powszechnej w Szumsku, który w roku 1922 sporządziła żona pierwszego dyrektora Mariana Wolskiego — Eugenia.

Dzięki wsparciu byłego ucznia naszej szkoły br. Czesława Kriżanowskiego oraz zawdzięczając niesamowitemu się oddaniu i pracy pani Anety Wojciechowskiej, pracowniczki Studia Graficzno-Reklamowego GRAFANET w Mińsku Mazowieckim, została wydana nowa książka o życiu szkoły dzisiaj „Historia szkoły ciąg dalszy…”. Książkę zaprezentowała autorka, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Szumsku, nauczycielka metodyk plastyki P. Leokadia Żukowska.

Uroczystość uwieńczył śpiew piosenki „Póki Polska żyje w nas…” w wykonaniu starszego nauczyciela muzyki Witolda Weiknisa oraz całej społeczności szkoły.

Głos Inesy Korwiel, dyrektorki szkoły

W wielu oczach pojawiły się łzy, ale były to łzy radości i dumy z tego, że jesteśmy Polakami. Na koniec tej samej podniosłej uroczystości głos zabrała dyrektor Inesa Korwiel i goście, którzy życzyli wysokiego poziomu i efektów kształcenia, zadowolenia z pracy zawodowej, wytrwałości i sił, by odważnie porywać się na zdobycie kolejnych osiągnięć twórczych i edukacyjnych oraz pomyślnej realizacji wszelkich planów.

Dziękujemy za wsparcie finansowe Posłowi do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącemu Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, prezesowi Związku Polaków na Litwie Waldemarowi Tomaszewskiemu oraz wszystkim, którzy w różny sposób dołączyli się do zrealizowania projektu wydania książki.

Mamy nadzieję, że ta książka, jak i poprzednia, dostarczy czytelnikom wiele pięknych wrażeń. Składamy również hołd wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju oświaty w Szumsku, tym, którzy tworzyli historię Szkoły Podstawowej w Szumsku sercem, talentem i pracą.

Czesława Błażewicz,

Inesa Korwiel