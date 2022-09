Jak utrzymać dobre samopoczucie psychiczne i emocjonalne?

Według psycholog Genovaitė Petronienė, oprócz poważnych konsekwencji pandemii, które są nadal widoczne, w społeczeństwie ujawnia się syndrom wypalenia, strach przed popełnieniem błędu, problemy z relacjami i samotność.

Według niej, aby wzmocnić swoje zdrowie psychiczne i emocjonalne, najważniejszą rzeczą jest umiejętność nazwania swoich emocji i mieć kogoś, z kim możesz szczerze porozmawiać.

Konsekwencje pandemii są odczuwalne

Globalna pandemia doprowadziła do negatywnych konsekwencji dla zdrowia emocjonalnego i psychicznego ludzi na całym świecie. Wielu borykało się z nieplanowanymi trudnościami, a niepewność co do przyszłości powodowała niepokój, irytację i zmęczenie.

Podczas kwarantanny ludzie zostali zmuszeni do poważnego ograniczenia życia towarzyskiego i zamknięcia się w domu. Nie wyszło to na korzyść niektórych — domownicy się kłócili, nie dzielili się obowiązkami, byli źli na siebie nawzajem za to, że nie doświadczają żadnych wrażeń, nie mogą zaplanować swojego czasu, wakacji, rozrywki, a nawet spotkań z przyjaciółmi lub innymi członkami rodziny. Ale teraz, ponad dwa lata później, większość się dostosowała.

Według psychologa G. Petronienė, minął czas ogromnego powszechnego lęku, dlatego teraz występują najpoważniejsze przypadki zachorowań na poważne depresje lub nerwice.

Negatywny wpływ na komunikację

Co więcej, poczucie samotności stało się bardzo wyraźne podczas pandemii. Dla części osób nadal trudno jest wrócić do normalnego życia społecznego, nawiązać nowe znajomości, komunikować się z innymi.

Psycholog mówi, że aby osiągnąć zmianę, przede wszystkim osoba powinna nazwać podstawowe niedociągnięcia jego komunikacji, co powstrzymuje go przed życiem społecznym lub znalezieniem drugiej połowy.

Zauważa, że gdy tylko zaczynają się nowe znajomości, ludzie popełniają kilka podstawowych błędów: „Często podstawia nogę nadmierna podejrzliwość, gdy niezbyt dobrze znana osoba zostaje spisana natychmiast na straty za najmniejszy błąd lub, przeciwnie, nadmierną bierność — gdy uważa się, że druga strona musi „inwestować” więcej w związek, starać się, okazywać uwagę”.

Wypalenie jest podobne do depresji

Chociaż stres jest doświadczany przez prawie każdą współczesną osobę, ciągły i przewlekły stres może ostatecznie przekształcić się w wypalenie, gdy dana osoba nie cieszy się tym, co wcześniej ją zachwycało.

Psycholog G. Petronienė mówi, że zespół wypalenia zawodowego jest podobny do łagodnej depresji, z powodu której osoba staje się bardziej drażliwa, ma gorszy nastrój, doświadcza więcej negatywnych emocji, nie ufa sobie, „gryzie” siebie i koncentruje się na negatywnych aspektach.

Często wpływa to nie tylko na ludzką psychikę, ale także na ciało — osoby mogą cierpieć na zaburzenia oddychania, napięte mięśnie ciała i mogą pojawić się zaburzenia fizyczne, takie jak przejadanie się.

Według psychologa najczęściej objawia się to u osób, które wkładają zbyt wiele wysiłku lub perfekcjonistycznie patrzą na to, co robią, chcą być najlepsze we wszystkich dziedzinach.

Rozmówczyni zauważa, że często dotyczy to bardziej kobiet niż mężczyzn: „Właśnie kobieta najczęściej stara się właściwie zrównoważyć karierę, samorealizację i rodzinę”.

Co zrobić dla lepszego samopoczucia?

Psycholog G. Petronienė radzi — aby wzmocnić swoje zdrowie psychiczne i emocjonalne, bardzo ważne jest przede wszystkim, aby móc poprawnie nazwać swoje uczucia i pozostać z nimi.

Należy zdefiniować, co powoduje pewne negatywne emocje, a dopiero później „przenieść” je do komunikacji z innymi. W przeciwnym razie będzie tylko gorzej.

„Kiedy ludzie okazują złość wobec siebie nawzajem, na przykład wyładowując się na drugą połówkę lub dzieci z powodu niepowodzeń w pracy, problemy narastają jeszcze bardziej” — tłumaczy G. Petronienė.

Przydatna pod każdym względem i dla każdej osoby niezbędna jest szczera rozmowa z drugą osobą — drugą połową, przyjacielem lub psychologiem, psychoterapeutą.

„Jeśli nikt nie wie, co dzieje się w twoim sercu, prędzej czy później prawdopodobnie będziesz musiał zmierzyć się z depresją, staniesz się niespokojny lub skłonny do uzależnień. Dlatego bardzo ważne jest, aby osoba mówiła szczerze i była wysłuchana, w przeciwnym razie — prędzej czy później dojdzie do kryzysu” — ostrzega psycholog.

Jakościowy odpoczynek — nie tylko dla ciała, ale także dla duszy

Dla każdej osoby ważny i użyteczny jest wysokiej jakości odpoczynek, podczas którego ciało odpoczywa, a myśli są oczyszczane.

„W dzisiejszych czasach wszyscy staramy się wszędzie nadążyć i często jesteśmy przyzwyczajeni do życia z uczuciem napięcia. Każdy zdecydowanie musi się zatrzymać, a aby tak się stało, potrzebny jest wysokiej jakości odpoczynek” — twierdzi psycholog.

Jedni najlepiej się relaksują czytając książki, inni — uprawiając sport lub inne aktywne zajęcia. Najważniejsze jest, by pomagało to trzymać się z dala od chaosu, napięcia i stresu w swoim życiu.

Według G. Petronienė ludzka energia nie jest nieskończona, a odpoczynek pomaga się „zrestartować”, zachować stabilność, spokojniej patrzeć na stresujące sytuacje, podejmować decyzje bardziej racjonalnie.

„Nie tylko ciało, ale także nasza psychika potrzebuje odpoczynku. Tylko w ten sposób możemy odzyskać siły i pozostać zdrowymi, produktywnymi i zdolnymi do szczerego cieszenia się życiem” — dodaje.

Dlaczego zwleka się w szukaniu pomocy?

Jeśli objawy, które dotykają osobę: lęk, niezdolność do radzenia sobie z emocjami, bezsenność, natrętne myśli, emocjonalne jedzenie lub objawy fizyczne, takie jak bóle głowy i inne, których lekarz rodzinny nie może wyjaśnić — trwają dłużej niż dwa tygodnie, wskazane jest, aby nie zwlekać i skontaktować się ze specjalistą, który pomoże szybciej rozwiązać problemy, zapobiec poważniejszym zaburzeniom i odzyskać radość życia.

Chociaż w dzisiejszych czasach coraz więcej mówi się o znaczeniu i korzyściach płynących z pomocy psychologicznej, niektórzy ludzie zwlekają z szukaniem pomocy.

Według G. Petronienė przypadek każdej osoby i powody odkładania rozmowy ze specjalistą są różne: „Niektórzy boją się dowiedzieć, że mają większe zaburzenia, inni, wręcz przeciwnie, są optymistami i uważają, że nie potrzebują pomocy. Ktoś wstydzi się iść do psychologa lub psychiatry, a kto inny nie znajduje na to czasu. Istnieje wiele powodów, ale fakt, że zdrowie emocjonalne i psychiczne jest nie mniej ważne niż zdrowie fizyczne, powinien zostać uznany. Nie szukając pomocy, krzywdzimy tylko samych siebie”.

Bezpłatne opcje pomocy

Przechodząc przez trudności emocjonalne, po rejestracji w ośrodkach zdrowia psychicznego lub biurze zdrowia publicznego, można uzyskać bezpłatne konsultacje od psychologa, nie wymaga to skierowania od lekarza.

Zaleca się również kontakt ze służbami wsparcia emocjonalnego – infoliniami, których pełna lista znajduje się na stronie www.pagalbasau.lt/pagalbos-linijos/.

Na tej stronie można wykonać test dobrego samopoczucia na temat tego, jak się czułeś w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Pomoże Ci to zrozumieć, czy warto szukać pomocy u specjalistów ze względu na istniejący stan psychiczny i emocjonalny.

Wskazane jest pobieranie i używanie tych aplikacji internetowych — „Pagalba sau”, „Ramu”, „Pauzė” oraz „Mindletic”. Mają one na celu rozwijanie umiejętności samopomocy, podnoszenie świadomości, a także mogą pomóc podczas ataku paniki.

