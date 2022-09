Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o ptakach. Konkurs, konkurs…

Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji Pocopotka!

Pocopotkowa koleżanka na ten raz opowiada o ptakach. „Ach, nie wiem, co dzisiaj mnie dopadło, ale spojrzałam w niebo i…nikogo tam nie zobaczyłam! I… zatęskniłam… za ptakami i ich trelem. Już teraz?! A przecież tak naprawdę ci podniebni artyści dopiero odlecieli do cieplejszych, niż nasze strony, krajów. Ludzie zawsze zazdrościli ptakom latania”.

Pocopotek ogłasza konkurs: „Mój pierwszy dzień w szkole”, w którym do wygrania są bardzo ciekawe książki. Można „narysować, opisać, wykleić, wyrazić w wierszu lub każdej innej formie (…) to, co było najlepszego w pierwszym dniu pobytu w szkole lub co Was najbardziej zaskoczyło, albo niezwykłego spotkało”. Można dołączyć zdjęcie.

Pracy trzeba wysłać na adres redakcji „Kuriera Wileńskiego” — Birbynių g. 4A, LT-02121 Vilnius — z dopiskiem „Pocopotek” lub przesłać do Pucułki na adres e-mail: danutakamilewicz@poczta.onet.pl

Wyniki konkursu w październiku.

W dzisiejszym numerze w ramach konkursu publikujemy piękny wiersz Moniki Skarulskiej.

Pocopotek do pobrania w załączniku: