Pokaz filmu VR „Wiktoria 1920” w Pałacu Władców w Wilnie

Wirtualna rzeczywistość 1920 roku

Blisko trzydziestominutowy film „Wiktoria 1920” to jeden z największych fabularnych filmów VR nie tylko w Polsce, ale prawdopodobnie i na świecie. To film nie tylko przygodowy, ale też i kostiumowy, a zachowanie prawdy czasu w 360 stopniach, które zapisywały filmowe kamery, należało do sporych wyzwań produkcyjnych.

„Dzięki środkom Polskiej Fundacji Narodowej, Biuro Programu »Niepodległa« przygotowało angielską wersję filmu »Wiktoria 1920« nie tylko dla upamiętnienia kolejnej rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, ale również, aby przypomnieć jak ważna dla Europy i Świata była obrona przed totalitarnym najeźdźcą 102 lata temu. Chcemy poprzez atrakcyjną formę filmu VR zachęcić do poszukania informacji i poznania tej niezwykłej historii, która uratowała nas przed bolszewizmem w 1920 roku” — opowiada Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura Programu „Niepodległa”.

Widz — główny bohater filmu

Dzięki nowoczesnym technologiom widzowie filmu zostają przeniesieni w sam środek akcji — to właśnie widz staje się głównym bohaterem filmu, który uczestniczy we wszystkich wydarzeniach. Specjalny dźwięk, zwany ambisonicznym, dodatkowo kieruje uwagą widza — jest dopasowany do obrazu i pozwala śledzić akcję.

„Projekcja filmu »Wiktoria 1920« litewscy miłośnicy historii i nowych technologii stwarza doskonałą okazję do poznania ważnych wydarzeń z historii Polski, które wywarły znaczący wpływ na dzieje całego regionu. Oglądanie rzeczywistości z perspektywy jednego z bohaterów, a także skoki ze spadochronem, infiltracja obozu bolszewickiego, szarża kawaleryjska dostarczą niezapomnianych emocji” — mówi Małgorzata Stefanowicz-Pecela, dyrektor Instytutu Polskiego.

Czytaj więcej: Małgorzata Stefanowicz-Pecela: „Instytut Polski odegrał w moim życiu ważną rolę”

„Magiczna” przestrzeń

Za pomocą gogli VR można przenieść się w czasie i trafić do zupełnie innej, nieznanej, „magicznej” przestrzeni. Gdy widz uruchamia film, trafia do Polski w sierpniu 1920 roku. Polskie wojska wciąż cofają się pod naporem armii bolszewickiej. Wszyscy zdają sobie sprawę, że nieuchronnie zbliża się ostateczne starcie, którego wynik wydaje się już przesądzony na korzyść bolszewików. Najważniejsze zadanie to obronić Warszawę i nie pozwolić Rosjanom wkroczyć do miasta. Jednak wielomiesięczny wysiłek odcisnął swoje piętno na obu armiach.

Główni bohaterowie filmu wyruszają w pełną przygód podróż w stronę Warszawy, uciekając przed bolszewikami, biorąc udział w walkach, snując jednocześnie plany na powojenną przyszłość. Czy uda im się dostarczyć meldunek? Czy bohaterowie ryzykują na próżno, czy jednak okaże się, że ich wiadomość będzie miała wpływ na losy jednej z najważniejszych bitew w historii nie tylko Polski, ale i świata?

| Fot. organizatorzy

Bitwa Warszawska

Bitwa Warszawska, która rozegrała się 15 sierpnia 1920 r. w okolicach Warszawy — zwana też Cudem nad Wisłą, była decydującym punktem wojny polsko-bolszewickiej, jednym z decydujących wydarzeń w dziejach Polski, Europy i świata. Uznaje się, że polskie zwycięstwo pod Warszawą przekreśliło plany sowietyzacji Europy Środkowej i Zachodniej. Świadomość tego była powszechna wśród wojskowych i cywilnych elit państw europejskich, które określały Bitwę Warszawską jako 18. decydującą bitwę świata (Lord d’Abernon) i porównywały jej znaczenie do bitwy pod Wiedniem w 1683 roku (gen. L. Faury).

Czytaj więcej: 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Obchody na Rossie

Producentem filmu jest Biuro Programu „Niepodległa”. Koproducentem jest Narodowe Centrum Kultury. Produkcja angielskiej wersji filmu została dofinansowana przez Polską Fundację Narodową.

Film w wersji angielskiej (wersja podstawowa) i polskiej.

Reżyseria: Tomasz Dobosz

Scenariusz: Tomasz Dobosz, Mariusz Laszuk

Zdjęcia: Marcin Magiera

Obsada: Szymon Mysłakowski, Patryk Szwichtenberg, Róża Klekotko, Dariusz Pieróg i in.

Partner projektu: Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich

Seanse

4 października (wtorek)

Godz. 16:00 — wersja ENG

Godz. 17:00 — wersja PL

5 października (środa)

Godz. 10:00 — wersja ENG

Godz. 11:00 — wersja PL

Godz. 12:00 — wersja ENG

Godz. 13:00 — wersja PL

Godz. 15:00 — wersja ENG

Godz. 16:00 — wersja PL

Godz. 17:00 — wersja ENG

6 października (czwartek)

Godz. 10:00 — wersja ENG

Godz. 11:00 — wersja PL

Godz. 12:00 — wersja ENG

Godz. 13:00 — wersja PL

Godz. 15:00 — wersja ENG

Godz. 16:00 — wersja PL

Godz. 17:00 — wersja ENG

Wstęp wolny po uprzedniej rejestracji na wybrany seans pod adresem: kvietimas@instytutpolski.pl.

Podczas rejestracji prosimy o podanie: imienia, nazwiska, daty i godziny pokazu.

Liczba miejsc ograniczona (na jednym seansie może być obecnych tylko 10 osób).