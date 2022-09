Jednak coraz więcej osób ośmiela się mówić o tym głośno — w ten sposób pomagają innym doświadczającym trudności i przypominają, że wszystkie problemy można rozwiązać, tylko najważniejsze jest, aby nie zostawiać ich samych i szukać pomocy. Aby zainspirować innych do niepoddawania się, artysta Algis Kriščiūnas, były perkusista legendarnej grupy „Foje”, dzieli się swoimi wspomnieniami z okresu, w którym nastąpił pierwszy atak paniki i o tym, jak udało mu się z nim poradzić.

Prawidłowa diagnoza — po zmianie lekarza

Dziś Algis mieszka między Litwą a Wyspami Kanaryjskimi, przyczynia się do przygotowania i wydawania jednego z najbardziej znanych czasopism w kraju, aktywnie muzykuje, fotografuje i maluje. Tempo jego życia jest szalone, a jego codzienność jest pełna różnych czynności, które przynoszą mu niekończącą się radość, ale ponad dekadę temu stresujący styl życia stał się przyczyną ataków paniki. Ataki paniki, które trwały dwa lata i powtarzały się kilka razy w miesiącu, przeraziły go nie na żarty.

Artysta mówi, że kiedy zaczęły się pierwsze napady, bardzo się przestraszył, w wyniku czego stan tylko się pogorszył. W tym czasie nie miał pojęcia, że jest to problem psychologiczny.

„To tylko fizyczna dolegliwość” — tak mu odpowiedziano na pytanie, dlaczego twarz, usta, palce, dłonie mężczyzny zaczęły od czasu do czasu drętwieć, pojawił się migrenowy ból głowy, duszność i zaczęło się wydawać, że jego serce zatrzymuje się. Dopiero po zmianie lekarza rodzinnego artysta w końcu usłyszał obiektywną diagnozę i wyjaśnienie, że dolegliwości te były spowodowane przepracowaniem, wypaleniem i perfekcjonizmem.

Obawia się, że to się powtórzy

Specjaliści opisują atak paniki jako nagły napad lęku, który występuje bez wyraźnie postrzeganej przyczyny. Najczęściej wynika to ze złożonych różnych okoliczności. Według psychiatry Sonaty Slavinskienė najważniejsze są przyczyny psychologiczne, na przykład uraz psychiczny, ciągły stres i napięcie. Czasami może to być również przemoc seksualna, strata, agresja.

„Są to powody, których my, ludzie, wyraźnie nie dostrzegamy, nie pamiętamy, nie możemy, a nawet boimy się pamiętać. Nierzadko zdarza się, że je ignorujemy, próbujemy im zaprzeczyć, »jakoś sobie z nimi poradzić«. Często jest to tak zwana »ostatnia kropla«, gdy nasza psychologiczna obrona nie wytrzymuje już i pojawia się atak paniki” – mówi psychiatra. I dodaje: „Przynajmniej jednej osobie, która doznała ataku paniki, stale towarzyszy strach, żeby to się nie powtórzyło”.

Według psychiatry S. Slavinskienė, gdy dojdzie do ataku paniki, osoba będzie stale prześladowana przez strach

Rozwiązaniem jest zmiana sposobu życia

Od swojego lekarza rodzinnego Algis otrzymał poważne zadanie — zrewidować swoje wartości, codzienny plan zajęć i zasadniczo zmienić stosunek do życia. Pacjentowi powiedziano, aby każdego dnia znajdował czas, który nie byłby związany z pracą lub rodziną, czas, który mógłby poświęcić osobiście dla siebie.

Litwin mieszkający z rodziną na Fuerteventurze w Hiszpanii odkrył bieg, który pomógł uciec od codziennych problemów. „Kiedy zacząłem biegać, zdałem sobie sprawę, że mogę wykorzystać ten czas podczas biegu, aby pomyśleć o tym, co robię tutaj na świecie, co jeszcze chcę robić, czy jestem zadowolony ze sposobu, w jaki żyję i co mogę zmienić”.

Przyjemną rutyną stało się również wyzwanie rzucone samemu sobie, aby każdego dnia zrobić zdjęcie tego, co wydaje się atrakcyjne i udostępnić je w sieciach społecznościowych. Jurga, żona malarza, skierowała to zadanie w innym kierunku — codziennie pytać inną osobę, co ją uszczęśliwia i robić jej zdjęcie. Aby „wydobyć” osobistą tajemnicę szczęścia, Algis rozmawiał z przechodniami, czasem nawet przez kilkadziesiąt minut. Zebrał czterysta różnych odpowiedzi.

„Ludzie pokazywali setki sposobów na bycie szczęśliwym, które już znałem. Potrzebowałem kogoś, kto mi o nich przypomni, żebym ich nie przegapił. Prostym przykładem jest pies i jego właściciel. Pies chce zadowolić, służyć i ofiarować swoje życie właścicielowi, który musiałby przyjąć to z wdzięcznością. Głaszcząc psa, osoba powinna nie tylko cieszyć się z jego delikatnej sierści, ale także czuć i rozumieć, ile zwierzę mu daje. W końcu nie bez powodu mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem danej osoby. W takich chwilach czuję, że życie jest bardzo piękne” — mówi charyzmatyczny artysta.

Zasada trzech ósemek

Każda osoba może wzmocnić swoje zdrowie za pomocą zasady trzech ósemek: osiem godzin snu, osiem godzin w pracy i osiem godzin poświęconych wypoczynkowi i ulubionym zajęciom.

S. Slavinskienė, dzieląc się swoim doświadczeniem, mówi, że czasami pacjenci, zanim dojdzie do ataku paniki, przyznają, że przez jakiś czas odczuwali wielkie napięcie i stres. Jedni bezskutecznie próbowali rozwiązać go na własną rękę, inni — ignorowali swoje problemy i uciekali od nich, a nie mieli możliwości wizyty u specjalisty.

Psychiatra zwraca uwagę: po tym, jak już osoba doznała ataku paniki, należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym, aby ocenił on problem i przepisał leczenie. Psychoterapia może pomóc odkryć i zrozumieć głębokie przyczyny ataków paniki, odkryć sposoby ich uniknięcia. W niektórych przypadkach wymagane jest również leczenie farmakologiczne.

Konieczne jest poświęcenie czasu dla siebie

Algis próbował leczenia farmakologicznego i psychoterapii, ale aby się nie poddawać, artystę najbardziej zachęcały książki o psychoterapii egzystencjalnej.

Dowcipnie porównując psychoterapię z masażem, mężczyzna żartuje, że obie te rzeczy są niezbędne dla każdej osoby, ponieważ po prostu pomagają.

Choć okres, który wymagał dużo siły i determinacji jest już przeszłością, od czasu do czasu Algis wciąż łapie się na pogoni za perfekcjonizmem. Cieszy się jednak, że już jasno rozumie, że czas jest o wiele cenniejszy niż uznanie świata, a życie jest cenniejsze niż jakiekolwiek bogactwo. A patrząc wstecz i widząc, co ma i co osiągnął, artysta z przekonaniem twierdzi, że rozsądniej byłoby poświęcić czas sobie, nawet zanim pojawią się ataki paniki.

W przypadku trudności emocjonalnych wskazane jest skontaktowanie się z usługami wsparcia emocjonalnego, pomoc udzielana jest telefonicznie 1809. Również codziennie od godz. 18:00 do 24:00 wolontariusze „Linii Młodzieżowej” udzielają wsparcia emocjonalnego młodym ludziom (https://www.jaunimolinija.lt/lt/pagalba/pagalba-pokalbiais-internetu/).

Dorośli mogą zwracać się przez e-mail vilties.linija@gmail.com, 116123@viltieslinija.lt od poniedziałku do piątku w godz. 17:00-20:00.

Pełna lista i kontakty infolinii psychologicznych działających na Litwie można znaleźć na krajowej platformie zdrowia psychicznego „Pagalba sau” (www.pagalbasau.lt/pagalbos-linijos/).

Bezpłatna pomoc psychologiczna jest dostępna również w ośrodkach zdrowia psychicznego poliklinik w kraju, w biurach zdrowia publicznego. A w przypadku ostrego stanu, w którym istnieje zagrożenie dla zdrowia lub życia, zaleca się zadzwonić pod ogólny numer alarmowy 112.

