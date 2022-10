Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o Światowym Dniu Nauczyciela

Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji Pocopotka!

Pocopotkowa koleżanka napomina, że „Jutro, 5 października, jest Światowy Dzień Nauczyciela. To ważny dzień dla każdego z nas — tych najmniejszych, większych i największych. Oddamy hołd nauczycielom, którzy w przedszkolach

i szkołach uczą tego wszystkiego, co przyda nam się w życiu, a robią to w sposób określony, uporządkowany i właściwie przystosowany do każdego osobiście”.

Pucułka składa życzenia nauczycielom od nas wszystkich: „Składamy gorące życzenia i podziękowania wszystkim i każdemu z osobna. To Wy obok naszych rodziców kształtujecie nasze serca i umysły. To Wy troszczycie się o naszą przyszłość i nasze życie. Z satysfakcją patrzycie, jak rodzi się w nas poczucie własnej wartości, patriotyzm i Miłość do

wszystkiego, co nas otacza. Dziękujemy Wam za to i wierzymy, ze Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych!”

Pocopotek do pobrania w załączniku: