Trwająca burza cenowa na światowych rynkach surowców energetycznych zachęciła władze miasta Wilna i Wileńskie Sieci Grzewcze (lit. Vilniaus šilumos tinklai) do wcześniejszego przygotowania się do jesieni i zabezpieczenia paliwa potrzebnego do produkcji energii cieplnej, a także niskoemisyjnego oleju opałowego. Według wstępnych wyliczeń w nadchodzącym sezonie 56 proc. całego paliwa wykorzystywanego do ogrzewania powinno składać się z biopaliwa i surowców zakupionych od niezależnych producentów. 7 proc. – gaz ziemny, 36 proc. – olej opałowy niskosiarkowy, 1 proc. — ropa.

„Choć na Ukrainie szaleje wojna, a skutki rosyjskiej agresji są pośrednio odczuwalne przez całą Europę, możemy zapewnić mieszkańców, że dostawy ciepła będą stabilne, a ceny zbliżone do zeszłorocznego. Podjęte na czas trafne decyzje dotyczące odnowy gospodarki oleju opałowego w Wilnie pozwoliły nam zapewnić jedne z najniższych cen ogrzewania na całej Litwie — w październiku wyniosą one 8,9 eurocenta za kWh” — powiedział wicemer miasta Wilna Valdas Benkunskas.

Wileńskie Sieci Grzewcze

Aby olej opałowy o niskiej zawartości siarki mógł być wykorzystywany jako tymczasowa alternatywa dla znacznie droższego gazu ziemnego, w tym roku Wileńskie Sieci Grzewcze odnowiły systemy odbioru, magazynowania i dostarczania oleju opałowego do kotłów, a także nieużywaną linię kolejową dla transportu. Jak twierdzi samorząd, obecnie firma jest w pełni przygotowana do stosowania paliw alternatywnych.

„Ubiegłoroczny sezon grzewczy był niezwykle trudny, ale zgromadzone doświadczenie pozwoliło dobrze ocenić sytuację i przygotować się na kryzys surowcowy. Wykorzystaliśmy wszystkie możliwe środki i rozwiązania, aby wilnianie powitali sezon w ciepłych domach” — powiedział Gerimantas Bakanas, dyrektor generalny VŠT.

| Opr. graf. I. S.-J.

Ogrzewanie — stopniowo

Samorząd Miasta Wilna rozpocznie sezon grzewczy 17 października — ogrzewanie do mieszkańców stolicy dotrze w najbliższych dniach. Zazwyczaj początek sezonu grzewczego trwał od 1 października do 22 października, a w zeszłym roku sezon grzewczy rozpoczął się 7 października.

Pakiet pomocowy dla mieszkańców Wilna

Rachunki za ogrzewanie wilnian w tym sezonie będą podobne do zeszłorocznych. Szacuje się, że średnia cena ciepła w całym sezonie grzewczym może wynieść 8-10 eurocentów za kWh bez podatku.

Przypominamy, że Sejm zdecydował się na zastosowanie zerowej stawki podatkowej na centralne ogrzewanie, zamiast 9 proc., przez dwa kolejne sezony grzewcze, czyli dotyczyć to ma także sezonu w następnym roku.

Mieszkańcy Wilna są również proszeni o złożenie wniosku do Samorządu Miasta Wilna o rekompensatę za ogrzewanie i ciepłą wodę. Należy zauważyć, że od teraz rekompensaty przyznawane są za cały sezon grzewczy.

W latach 2021-2022 w sezonie grzewczym w Wilnie rekompensaty otrzymało 43,4 tys. mieszkańców. Przeznaczono na ten cel 8,6 mln. euro.

Po zmianach warunków wypłaty rekompensaty planuje się, że w latach 2022-2023 ok. 53 tys. mieszkańców otrzyma rekompensaty w sezonie grzewczym, na co zostanie przeznaczonych ok. 14,2 mln euro.

Podobnie jak w zeszłym roku, w sezonie grzewczym 2022-2023 Wileńskie Sieci Grzewcze umożliwią swoim klientom, którzy borykają się z trudnościami finansowymi, przesunięcie części rachunku na okres letni.

Więcej informacji na temat rekompensat za ogrzewanie i ciepłą wodę można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Miasta Wilna.