Zmienione nawyki prowadzą do dobrego samopoczucia i zdrowia

Ważne jest, aby chronić siebie i swoje otoczenie i pamiętać, że nieodpowiedzialne działania mogą spowodować tylko jeszcze większe zagrożenie dla społeczeństwa.

Farmaceuta Tautvydas Endriukaitis mówi o wzmocnieniu odporności i znaczeniu właściwej higieny osobistej. Według niego odpowiednie nawyki pomagają chronić nie tylko przed zakażeniem COVID-19, ale także przed innymi niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi.

Zaleca stosowanie maseczek

Farmaceuta zauważa, że odpowiedzialne osoby nadal noszą medyczne maski na twarz lub respiratory w miejscach publicznych i transporcie, chociaż obecnie nie są one obowiązkowe.

„To bardzo słuszna decyzja, to jest to, co wszyscy powinniśmy zrobić” — mówi i radzi wybrać maski, które ściśle przylegają do twarzy i całkowicie zakrywają nos i usta.

Ponadto w zamkniętych przestrzeniach publicznych należy starać się zachować bezpieczną odległość od innych, często i dokładnie myć ręce, używać środka do dezynfekcji rąk, nie dotykać oczu, nosa, ust.

„Pamiętajmy o zasadach kaszlu, kichania — warto to zrobić do serwetki lub zgiętego łokcia. Bardzo ważne jest również przewietrzenie pomieszczeń mieszkalnych lub roboczych i, oczywiście, unikanie kontaktu fizycznego z osobami chorymi, które mają większe ryzyko zachorowania lub ciężkich powikłań COVID-19” — mówi T. Endriukaitis.

Farmaceuta przypomina o znaczeniu zdrowej i zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej. „Nie zapominajmy o hartowaniu się, prawidłowym, zdrowym i pełnowartościowym odżywianiu, dobrze odpoczywajmy, ruszajmy się jak najwięcej na świeżym powietrzu. Jeśli czujesz, że tego brakuje, wzmocnij się, przyjmując suplementy diety dla układu odpornościowego. Kompleksowe suplementy z echinaceą, z witaminami C, D i innymi witaminami i minerałami są bardzo odpowiednie” — wskazuje.

Mniejsze ryzyko zarażenia się innymi chorobami

Odpowiedzialnie stosując się do podstawowych zaleceń, osoby zmniejszają prawdopodobieństwo zakażenia się innymi chorobami zakaźnymi.

Farmaceuta mówi, że chociaż podstawowe zalecenia dotyczące zapobiegania i ochrony są dobrze znane wielu, niektórzy zapominają o tym niezwykle szybko. Zwłaszcza, gdy środki te stają się nieobowiązkowe.

„Stosując się do zaleceń, możemy zapobiec nie tylko COVID-19, ale także grypie, która uderza w nas co roku. Również w celu ochrony przed innymi chorobami przenoszonymi drogą powietrzną, takimi jak gruźlica, zakażenie pneumokokowe, ostre zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie meningokokami i inne” — podkreśla T. Endriukaitis. I dodaje: „Nie bez powodu w Japonii i innych krajach azjatyckich ludzie robią to codziennie od wielu lat. Przyczynia się to do ich długowieczności, o której zapewne wielu z nas słyszało”.

Dobra strona pandemii — nowe nawyki

Ostatnie lata globalnej pandemii zmusiły wielu do zmiany nawyków higienicznych.

„Paradoksalnie jest to dobra strona pandemii — wszyscy staliśmy się bardziej kompetentni i odpowiedzialni. Pamiętamy, że przed pandemią osoba nosząca maskę na ulicy wyglądała dla wielu jak dziwak, przyciągała spojrzenia ciekawskich ludzi, a dziś jest to dość powszechne” — mówi farmaceuta.

Według niego w przeszłości ludzie nie dbali tak bardzo o czystość rąk, a teraz często w torebce, kieszeni lub samochodowym schowku na rękawiczki możemy znaleźć spray z płynem dezynfekującym do rąk. „Ponadto, kiedy wrócimy z miejsca publicznego, na pewno umyjemy ręce, a po pobycie w zamkniętym, pełnym ludzi pokoju, przewietrzymy wszystko — wszystko to stało się powszechne” — mówi.

Jak się zachować, gdy wystąpią objawy charakterystyczne dla COVID-19?

Farmaceuta podkreśla, że jeśli wystąpią objawy charakterystyczne dla COVID-19, takie jak gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, nagła utrata lub osłabienie węchu, smaku, należy najpierw wykonać w domu szybki test antygenowy COVID-19.

Jeśli miałeś już COVID-19 w swoim środowisku, dobrym pomysłem jest posiadanie szybkich testów antygenowych w domowej apteczce, abyś mógł się przebadać w dowolnym momencie.

„Dziś kosztują tylko kilka euro i są dostępne we wszystkich aptekach internetowych i wielu sklepach” — zauważa T. Endriukaitis.

Jeśli test jest pozytywny, należy pilnie skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

Tak długo, jak odczuwasz objawy, pozostań w oddzielnym pokoju od innych członków rodziny. W przypadkach, w których konieczne jest komunikowanie się z innymi osobami, zaleca się noszenie respiratora lub maski medycznej, wietrzenie pomieszczenia tak często, jak to możliwe przez co najmniej 10 minut przy szeroko otwartym oknie.

Ważne jest również, aby myć ręce mydłem tak często, jak to możliwe, mydląc je przez co najmniej 20 sekund, a często dotykane powierzchnie w miejscu zamieszkania, takie jak klamki, powierzchnie stołów, piloty do telewizora lub uchwyty lodówki, codziennie czyścić środkami dezynfekującymi.

„Jeśli jesteś chory, należy unikać ryzyka zarażenia ludzi wokół ciebie. Lepiej pozostać w domu, jeśli to możliwe, nie iść do pracy lub instytucji edukacyjnej i nie odwiedzać innych miejsc gromadzenia się ludzi. Może to uratować nie tylko zdrowie, ale i życie” — podkreśla farmaceuta.

Wraz z nadejściem zimnej pory roku szczególnie ważne jest przestrzeganie środków zapobiegawczych i ochronnych

Bądźmy odpowiedzialni i zdrowi

„Wszyscy wiemy, jak przeziębienia lub dolegliwości mogą uderzyć w nas nieprzygotowanych i zmienić naszą codzienną rutynę. Mamy do czynienia z zaostrzeniem przeziębień w każdej zimnej porze roku, kiedy osoby zaczynają często chorować i zwracają się do nas o radę lub pomoc. Z COVID-19 dodanym do wszystkich innych przypadków zachorowań, traktujemy każdą zimną porę roku i indywidualny przypadek jeszcze poważniej, ponieważ zupełnie niedawno widzieliśmy, jak nieprzewidywalny i niebezpieczny może być COVID-19” — mówi farmaceuta.

Według niego nie należy również zapominać, że zakażenie COVID-19 charakteryzuje się mutacjami, podczas których zmienia się nie tylko wirus, ale także objawy i przebieg choroby.

„Choć sytuacja w kraju jest obecnie pod kontrolą, to ciągle się zmienia i na pewno nie pozwala na rozluźnienie się. Rozumiemy, że musimy się już przygotować, zacząć dbać o własne zdrowie i zdrowie naszych bliskich, nie czekając na przewidywany wzrost zachorowalności. W najgorszym przypadku, wraz z pojawieniem się nowej mutacji COVID-19, teoretycznie możliwy jest scenariusz podobny do poprzedniego. Bądźmy więc odpowiedzialni i zdrowi” — zachęca nas T. Endriukaitis do oceny zagrożenia pandemią i niezapominania o podstawowych zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa.

Przebieg badania na COVID-19

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami, jeśli przypadek choroby COVID-19 zostanie potwierdzony w bezpośrednim otoczeniu chorego lub jeśli dana osoba otrzyma pozytywny wynik autotestu szybkiego testu antygenowego zakupionego w sklepie lub aptece, lekarz rodzinny może potwierdzić rozpoznanie choroby COVID-19 bez zapraszania pacjenta do przyjścia do polikliniki.

Należy jednak wiedzieć, że unijny cyfrowy certyfikat COVID nie będzie mógł zostać wydany na podstawie autotestu przy pomocy szybkiego testu antygenowego. Aby uzyskać ten dokument, mieszkańcy będą musieli otrzymać skierowanie od lekarza i przyjść na badanie do placówki medycznej.

Ponadto przypomina się, że jeśli mieszkańcy doświadczają objawów charakterystycznych dla choroby COVID-19, mogą zwrócić się do najbliższej placówki medycznej świadczącej usługi medycyny rodzinnej, która ma umowę z Terytorialną Kasą Chorych, nawet jeśli nie są w niej zarejestrowani. Jeśli dana osoba jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, nie będzie musiała płacić za konsultację i badanie lekarskie. Może to być istotne dla osób przebywających na wakacjach i osób, które opuściły swoje miejsce zamieszkania z innych powodów.

Więcej informacji na temat testu COVID-19, zalecenia dotyczące środków zapobiegawczych i ochronnych, przydatne kontakty dla ludności lub inne istotne informacje związane z globalną pandemią można znaleźć na stronie internetowej www.koronastop.lrv.lt lub dzwoniąc pod numer 1808.

