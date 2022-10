Jest to bardzo symboliczne wydarzenie. Ryszard Adamowicz, który jako dziecko był zmuszony do opuszczenia Wilna, przez całe życie zachowywał ciepłe wspomnienia o rodzinnym mieście i przekazał miłość do Wilna swoim synom. Dowodem tego jest zbiór Encyklopedii Katolickiej (wszystkie 20 tomów), od 1985 r. do 2014 r. zebrany i zachowany przez Ryszarda Adamowicza. W 2021 r. tuż przed odejściem zobowiązał on swoją synową Magdalenę Adamowicz do przekazania zbioru Centralnej Bibliotece Samorządu Miasta Wilna. Przekazanie publikacji odbyło się w 2021 r. w Gdańsku podczas festiwalu „Wilno w Gdańsku”.

Encyklopedia Katolicka w 20 tomach

Encyklopedia Katolicka składa się z 20 tomów w języku polskim. Przedstawia działalność nie tylko Kościoła katolickiego, ale także innych kościołów chrześcijańskich (zwłaszcza prawosławnych i protestanckich), wspólnot religijnych oraz doktryn religii niechrześcijańskich.

Akcentuje popularne tematy teologiczne i religijne, a także zagadnienia filozoficzne i humanistyczne (zwłaszcza literaturę i sztukę chrześcijańską). Specyfiką tej publikacji jest szczegółowy przegląd historii polskiego Kościoła katolickiego, wkładu polskiego Kościoła katolickiego w dzieje Kościoła powszechnego; istnieje wiele artykułów z zakresu nauk społecznych, tematy te są przedstawione z punktu widzenia społecznej nauki Kościoła.

W wydarzeniu udział wezmą:

Piotr Adamowicz – syn Ryszarda Adamowicza, poseł na Sejm RP, dziennikarz, publicysta;

Giedrius Tamaševičius – redaktor nacz. „Bernardinai.lt”, docent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wileńskiego, współpracownik katolickiego radia „Mažoji studija”.

Wydarzenie poprowadzi poeta i tłumacz Tomas Taškauskas.

Podczas wydarzenia usłyszymy również twórczość XVI wieku — utwory kompozytorów polskich, pracujących na Litwie. Soliści: Ieva Gaidamavičiūtė–Barkauskė, Nora Petročenko, Mindaugas Bargaila, Nerijus Masevičius, Gintautas Venislovas.

Encyklopedia Katolicka będzie dostępna dla każdego.

Wydarzenie odbędzie się w języku litewskim i polskim. Wstęp wolny. Początek o 16 godz.