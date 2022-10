Kamila idzie jak burza!

Zawody sylwetkowe NPC Worldwide o Puchar Litwy odbyły się 2 października w Kownie. Na międzynarodowe zmagania byli zaproszeni sportowcy z całego świata, więc większość uczestników przyjechała zza granicy.

– Weryfikacja i losowanie odbyły się dzień wcześniej i otrzymałam numerek 66. Następnie odesłano nas na odpoczynek. Uwielbiam ten dzień tuż przed zawodami, ponieważ cała robota jest już zrobiona, pozostaje tylko oczekiwać samego występu i wyników głosowania sędziów – dzieli się wrażeniami z „Kurierem Wileńskim” Kamila Leonowicz.

Reklama

– W dniu zawodów miałam pobudkę o 5 rano. Makijaż, uczesanie, natryskowe opalenie bronzerem – wszystko to musiałam zdążyć zrobić przed wyjściem na scenę. Z kolei sam czas czekania za kulisami wygląda tak, że sportowcy leżą z podniesionymi do góry nogami. W takiej pozycji ciało nie tylko odpoczywa, lecz także pozbywa się płynu – tłumaczy Kamila.

– Kiedy do wyjścia na scenę zostaje 15 minut, zaczynamy pompować, czyli wykonywać krótkie ćwiczenia z gumami. Sprzyja to temu, że mięśnie stają się jeszcze bardziej wyraźne. No i na sam koniec, tuż przed wejściem na scenę, na „opalone” bronzerem mięśnie rozpyla się błyszczący sprej, aby na scenie sylwetka wyglądała jeszcze lepiej – opowiada.

Kamila uczestniczyła w zawodach w dwóch kategoriach: „novice”, czyli tej dla początkujących, oraz we „wzrostowej”, w której obowiązuje ograniczenie według wzrostu zawodników.

– Udało mi się zdobyć dwa pierwsze miejsca w obu kategoriach, po czym otrzymałam kwalifikacje do udziału w kategorii overall. W tej ostatniej udział biorą wszystkie uczestniczki pretendujące do tytułu Miss Bikini, które otrzymały pierwsze miejsce w innych kategoriach. Sędziowie mogli wybrać tylko jedną zwyciężczynię tytułu Bikini NPC Lithuania i ja nią zostałam! – cieszy się Polka.

Uznanie, oklaski, komplementy, kwiaty i… voucher na udział w amatorskiej olimpiadzie kulturystycznej we włoskim mieście Pomezia, 40 km na południe od Rzymu. I znowu sukces! Także pod włoskim słońcem Kamila zauroczyła jury i zdobyła 2. miejsce, zostając wicemistrzynią amatorskiej olimpiady – co istotne, wśród całkiem mocnych zawodniczek.

Jednak na tym nie koniec. W ten weekend, 22–23 października, Kamila zmierzy się z konkurencją w zawodach kulturystyki Super Cup of Poland i NPC Pro Qualifier, które odbędą się w podwarszawskich Markach. „Kurier Wileński”, który od samego początku przygotowań wspiera finalistkę konkursu Dziewczyna „Kuriera Wileńskiego” – Miss Polka Litwy z 2019 r., trzyma za młodą kulturystkę kciuki i życzy jej powodzenia!

Czytaj więcej: Kulturystyka. Tajemnice diety, treningów i zawodów. Kamila Leonowicz daje przykład

We współpracy „Kuriera Wileńskiego” z młodą Polką Kamilą Leonowicz powstała seria artykułów poświęconych zdrowemu trybowi życia. „Kiedy wakacje są all inclusive. Jak nie przywieźć do domu zbędnych 5 kg?”, „Antidotum na siedzący tryb życia: dieta, ruch, sen i suplementy”, „Wyglądasz tak jak to, co jesz. Balans zdrowego trybu życia”, „Kulturystyka. Tajemnice diety, treningów i zawodów” – te zagadnienia poruszyliśmy na łamach naszego magazynowego wydania.

Znajdź nas @kwmag i Kamilę @kleonovic na Instagramie.

Olga Alehno

Fot. archiwum Kamili Leonowicz

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 42 (123) 22-28/10/2022