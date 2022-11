Nie możemy lekceważyć tej choroby

Tylko działając odpowiedzialnie, możemy chronić siebie i nasze środowisko przed zakażeniem koronawirusem i innymi chorobami zakaźnymi, które zagrażają zdrowiu, a czasem życiu.

Rūta Mankienė, mieszkanka Szawli, opowiada o tym, jak cała rodzina została zarażona koronawirusem i dlaczego będąc w ciąży zdecydowała się zaszczepić. Natomiast o głównych środkach zapobiegawczych i ochronnych, które pomagają się chronić przed wieloma infekcjami wirusowymi, przypomina farmaceutka Laura Mockutė.

Cała rodzina została zarażona

Rūta, która mieszka w Szawlach, mówi, że w jej rodzinie jako pierwszy zaraził się COVID-19 jej dwuletni syn.

„Na początku syn miał temperaturę 39-40 stopni. Byłam przerażona i natychmiast zadzwoniłam do mojego męża – poprosiłam go, aby z pracy pojechał do domu. Bałam się, by stan syna nie pogorszył się nagle jeszcze bardziej” — opowiada kobieta.

Chociaż zdrowie jej syna poprawiało się dzięki odpowiedniemu leczeniu, kilka dni później sama Rūta i jej mąż zarazili się koronawirusem.

Jak mówi, objawy były podobne do objawów przeziębienia, tylko silniejsze.

„Odczuwaliśmy silne łamanie w kościach, bardzo bolała nas głowa i gardło, nie mieliśmy sił na nic. To był piekielny czas, kiedy z takim samopoczuciem trzeba było zadbać o dziecko i resztę rodziny” — powiedziała, dodając, że najgorsze były pierwsze cztery dni, kiedy nie było siły, aby nawet wstać z łóżka.

Apeluje, aby nie wpadać w panikę i reagować spokojnie

Kiedy wystąpią objawy charakterystyczne dla COVID-19, wskazane jest, aby nie wpadać w panikę i ocenić swoje samopoczucie.

„Nie ma specyficznego leczenia tej choroby, więc leczymy tylko objawy, które się pojawiły, w zależności od ich charakteru” — zauważa farmaceutka L. Mockutė. Przypomina, że należy unikać kontaktu z innymi osobami, nie dając tym samym wirusowi możliwości dalszego rozprzestrzeniania się w społeczeństwie.

Dla osoby zakażonej koronawirusem przydatne będą środki przeciwbólowe, leki na obniżenie gorączki, na kaszel, pastylki na ból gardła.

Konieczne jest spożywanie dużej ilości ciepłych płynów, wzmacnianie odporności. Jedzenie powinno być zdrowe, bogate w witaminy.

Jeśli stan nie ulegnie poprawie lub pogorszy się, należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym w celu oceny sytuacji i przepisania leczenia.

Ponadto obywatele są zachęcani do bezpłatnego szczepienia się przeciwko COVID-19, ponieważ szczepienie tworzy odporność organizmu i pomaga uniknąć poważniejszych problemów zdrowotnych, powikłań.

Najskuteczniejszy sposób zwalczania chorób

Litwa jest jednym z tych krajów, które jako jedne z pierwszych spieszyły się z zapewnieniem ochrony swojej ludności — szczepionek przeciwko chorobie COVID-19. Wskaźniki szczepień na Litwie pokazały, że duża liczba osób jest świadoma zarówno zagrożenia tym zakażeniem, jak i siły nauki i innowacji w walce z tym wirusem. A od początku października mieszkańcy kraju, którzy ukończyli 18 lat, mogą otrzymać drugą dawkę przypominającą szczepionki COVID-19. W tym celu stosuje się szczepionki dostosowane do dominującego obecnie w Europie wariantu Omicron.

Można zarejestrować się na szczepienie na stronie internetowej https://koronastop.lrv.lt/lt/ lub dzwoniąc do swojej placówki medycznej. Szczepienie jest możliwe nie tylko w placówce medycznej, w której pacjent jest zarejestrowany, ale także w innych, gdzie jest to dla niego wygodne. Możliwe jest również zarejestrowanie innej osoby online, na przykład członka rodziny, w którym to przypadku będziesz musiał wprowadzić kod osobisty zarejestrowanego pacjenta po zalogowaniu się we własnym imieniu.

Osobom należącym do grup ryzyka zaleca się jednoczesne szczepienie przeciwko COVID-19, grypie i zakażeniu pneumokokami, unikając w ten sposób lub minimalizując ewentualne szkodliwe konsekwencje zdrowotne. W każdym razie w sprawie szczepienia należy skonsultować indywidualnie z lekarzem rodzinnym.

Nosi maskę, choć nie jest to obowiązkowe

W szesnastym tygodniu ciąży Rūta zaszczepiła się, gdy tylko w kraju otworzyły się możliwości szczepień dla wszystkich, którzy chcieli, nie tylko dla seniorów.

„Rozważyłam ryzyko między tym, co by się stało, gdybym się zaszczepiła, a tym, co by było, gdybym zaraziła się koronawirusem bez szczepienia” — powiedziała. I dodała: „Szczepienia uratowały nasz świat przed chorobami, które dręczyły nas przez długi czas i nie widzę w tym żadnego problemu. Nauka nie na próżno przedłużyła życie człowieka o dziesięciolecia, więc ufam jej. W moim otoczeniu sporo osób miało koronawirusa, cieszę się, że udało im się uniknąć poważnych komplikacji. Myślę, że duży wpływ na to ma fakt, że wszyscy są zaszczepieni”.

Spostrzeżenia te nie są bezpodstawne. COVID-19 nie tylko sparaliżował zwykłe życie społeczeństwa, ale także pochłonął wiele istnień ludzkich. Według danych Litewskiego Urzędu Statystycznego od początku pandemii COVID-19 w kraju zmarło prawie 9400 osób, a rok 2021 został oznaczony na Litwie jako rok, w którym odnotowano najwięcej zgonów od ostatnich trzydziestu lat. Jednym z głównych powodów jest zakażenie koronawirusem.

W obliczu takiego zagrożenia tylko powszechna świadomość i koncentracja na wspólnym celu może pomóc uniknąć katastrofalnych konsekwencji. Zdaniem Rūty obywatele powinni czuć się odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za swoje środowisko: „Konieczne jest zrozumienie, jaki wpływ osobiste wybory mogą mieć na innych. W końcu, jeśli łatwo wyzdrowieję, nie oznacza to, że inna osoba również uniknie poważnych problemów zdrowotnych”.

Chociaż noszenie maski jest obecnie opcjonalne, Rūta nosi maskę, gdy idzie do polikliniki, a także z objawami przeziębienia, takimi jak katar, kaszel lub inne. „Rozumiem ryzyko i nie chcę zarażać innych ani zarażać się sama” — zauważa.

Najgorsze scenariusze mogą się powtórzyć

Według farmaceuty L. Mockutė, chociaż nauczyliśmy się już żyć z tym wirusem, prawdopodobnie każdy wie, jakie konsekwencje miał dla zdrowia ludzkiego.

„Nie możemy przymykać oczu na koronawirusa i ignorować go. Najpierw musisz zadbać o siebie i swoje zdrowie. Jeść zdrowo, wzmacniać odporność, być częściej na świeżym powietrzu. Musimy być zdrowi i silni, aby organizm mógł zwalczać infekcje” — przypomina specjalistka.

Farmaceutka zauważa, że w tej chwili liczba przypadków COVID-19 pozostaje dość wysoka, tylko formy zachorowalności są łagodniejsze, przypominające zwykłe przeziębienie, bez powikłań.

„Wiemy, że wirusy mogą mutować. Tak więc, chociaż obecna forma COVID-19 jest łagodniejsza, tak naprawdę nie chcemy, aby pojawił się nowy wariant z poważniejszymi objawami choroby. W związku z tym musimy przygotować nasz układ odpornościowy, przestrzegać zasad higieny, zaleceń dotyczących środków zapobiegawczych i ochronnych, dbać o siebie nawzajem” — przypomina.

Ważna całość środków ochronnych

Według farmaceutki główne środki zapobiegawcze chronią nie tylko przed infekcją COVID-19, ale także przed każdą inną infekcją wirusową.

„Chociaż jesienny chłód już odczuwamy, bardzo ważne jest przewietrzenie pomieszczeń, ponieważ niewentylowane powietrze w domu jest wyjątkowo suche. W rezultacie błona śluzowa nosa również wysycha, a sucha błona śluzowa nosa jest mniej odporna na infekcje” — wyjaśnia specjalistka.

Nie mniej ważna jest pełnowartościowa dieta, obfite owoce i warzywa, wystarczająca ilość płynów. Infekcje wirusowe rozprzestrzeniają się drogą kropelkową w powietrzu, dlatego należy odpowiedzialnie przestrzegać higieny osobistej — częściej myć ręce, pamiętać o zasadach etykiety kaszlu i kichania. Brudnymi rękami staraj się nie dotykać oczu i ust” —przypomina.

Zmieniły się nawyki społeczeństwa

Farmaceutka L. Mockutė podkreśla, że ostatnie lata miały pozytywny wpływ na nawyki higieniczne społeczeństwa: „Widzimy większe zainteresowanie wszystkimi środkami dezynfekującymi. Ludzie poszukują zarówno żeli odkażających czy płynów do rąk, jak i wszelkiego rodzaju chusteczek dezynfekujących. Ponadto, jeśli dana osoba zakłada maskę medyczną, odczuwając objawy przeziębienia, nie jest to już dla nikogo zaskakujące. A jeszcze kilka lat temu z pewnością byłoby dziwne widzieć kogoś w masce na ulicy lub w supermarkecie” — wskazuje farmaceutka.

Każdy społecznie odpowiedzialny obywatel powinien minimalizować ryzyko zakażenia siebie i innych. Jest to możliwe tylko przy uczciwym przestrzeganiu zaleceń bezpieczeństwa, zaufaniu do nauki i oficjalnych informacji.

W dzisiejszych czasach obfitość dezinformacji jest ogromna, dlatego szczególnie ważne jest, aby ufać tylko opinii kompetentnych ekspertów medycznych i naukowców oraz czytać najbardziej aktualne informacje na oficjalnych stronach internetowych odpowiednich organów oraz w raportach ich przedstawicieli.

Więcej istotnych informacji związanych z pandemią COVID-19 można znaleźć na stronie internetowej https://koronastop.lrv.lt/lt/

