„Będzie to koncert patriotyczny, w którym usłyszymy tradycyjne pieśni, ale także nowsze utwory. Zapraszamy więc do wspólnego świętowania odzyskania niepodległości” — zapowiada Agnieszka Panas, dyrygentka, śpiewaczka i pedagog muzyki. Ilona Lewandowska: Już w najbliższy piątek wystąpicie w Wilnie. Jak doszło do takich planów? Agnieszka Panas: To była nasza inicjatywa. Chcieliśmy nasz...