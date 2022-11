Poezja to jeden z najmniej zrozumianych obszarów ludzkiej twórczości. Nawet nie dlatego, że nie każdy potrafi wiersze rozgryźć, przeżuć i zrozumieć. Problem w tym, że nie każdy rozumie, o co z tą poezją właściwie chodzi i mitów wokół niej narosło mnóstwo. Uczeni zalecają pisać o tym, co się widzi wokół siebie, czym się żyje na co dzień, co się zgubiło, co się znalazło. Do wierszy wprowadzać należy rzeczy, które nas otaczają, obrazy ze snów, przedmioty wspominane.