Uniwersytet Wileński podpisał umowę o współpracy ze Szczecinem

Konsultacje dotyczące relacji i współpracy prowadzili: ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego — prorektor ds. organizacyjnych prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr. hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, a ze strony Uniwersytetu Wileńskiego — prodziekan ds. Studiów Wydziału Prawa prof. Vigita Vėbraitė i kierownik Wydziału Prawa dr hab. Vytautas Nekrošius.

Oba uniwersytety będą współpracować na bazie dotychczasowych osiągnięć naukowych, wymieniać i dzielić się wzajemnie doświadczeniami, korzystać z bogatej biblioteki Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego — jednej z największych w Europie — oraz prowadzić wykłady z prawa litewskiego na Uniwersytecie Szczecińskim (wykładowcą tego przedmiotu będzie m.in. dr hab. Vytautas Nekrošius).

Po podpisaniu umowy nastąpiły przemówienia. Głos w imieniu ambasadora RL w Polsce (ważne sprawy państwowe uniemożliwiły mu, niestety, przyjazd do Szczecina), Eduardasa Borisovasa, zabrał konsul honorowy RL w Szczecinie Wiesław Wierzchoś. Przedstawił on rys historyczny łączący Litwę i Polskę od 1385 r. — czyli od Unii w Krewie poprzez Unię w Horodle (1413), Unię w Lublinie (1569), odzyskanie Niepodległości (1918) — do czasów współczesnych, kiedy Litwa i Polska stały się członkami Unii Europejskiej (2004) i wreszcie, kiedy państwo litewskie ustanowiło Konsulat Honorowy w Szczecinie (2006).

Konsul Wiesław Wierzchoś w swoim przemówieniu zaprezentował również najważniejsze wydarzenia litewsko-polskie w Szczecinie i regionie zachodniopomorskim. A były to m.in.: idea upamiętnienia (2007) bohaterskich lotników litewskich, Steponasa Dariusa i Stasysa Girėnasa, która narodziła się poprzez umieszczenie w archikatedrze szczecińskiej tablicy upamiętniającej lot z 17 lipca 1933 r. z Nowego Jorku do Kowna samolotem „Lithuanica”, który nieszczęśliwie rozbił się w Pszczelniku koło Myśliborza i Szczecina. Ten historyczny lot, poświęcony odrodzonemu państwu litewskiemu, odbił się szerokim echem po całym świecie. Ta piękna idea spotkała się z akceptacją ambasadora RL w Polsce oraz metropolity szczecińsko-kamieńskiego, Republiki Litewskiej i Episkopatów Polski i Litwy.

Kolejnym ważnym wydarzeniem był pomysł Tadeusza Macioła, konsula honorowego RP w Kłajpedzie, i Wiesława Wierzchosia. Oni to byli twórcami i fundatorami tablicy (2008) Dariusa i Girėnasa, co spotkało się z akceptacją ambasadora RL w RP Egidijusa Meilūnasa i abpa Zygmunta Kamińskiego, metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Tablica ta została odsłonięta przez prezydenta RL Valdasa Adamkusa i poświęcona przez ks. abpa Zygmunta Kamińskiego. 13 lipca 2013 r., w 80. rocznicę upamiętniającą bohaterskich lotników litewskich, do Szczecina i Pszczelnika przybyła ówczesna prezydent RL Dalia Grybauskaitė.

Dwa lata później podpisane zostało partnerstwo obu miast (czerwiec 2015) przez prezydenta Szczecina Piotra Krzystka i wicemer Kłajpedy Juditę Simonavičiūtė. Cztery lata później (2019) podpisano kolejną umowę o współpracy pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie i Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Wileńskiego.

Podsumowania uroczystości podpisania umowy o współpracy obu ośrodków akademickich dokonał zdalnie rektor Uniwersytetu Wileńskiego, Rimvydas Petrauskas, który wystąpił z wykładem o historycznych relacjach litewsko-polskich, z naciskiem na Unię Lubelską i dynastię Jagiellonów w Europie.

Vigita Vėbraitė, Vytautas Nekrošius, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Waldemar Tarczyński, Arūras Vasiliauskas, Wiesław Wierzchoś

| Fot. archiwum

Leszek Wątróbski