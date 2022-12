Oświadczenie zarządu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

Redakcje zrzeszone w Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, w swoich krajach

zamieszkania są beneficjentami działań Fundacji Wolność i Demokracja jako operatora

środków przeznaczonych na finansowanie mediów, lub jako inicjatora przedsięwzięć i

projektów, skierowanych do mieszkańców naszych krajów, zarówno tych o polskiej

narodowości lub pochodzeniu, jak też wszystkich innych narodowości. Z konkretnych

inicjatyw, budujących więzi z Polską i jej dobry wizerunek, wymienić można zaangażowanie

w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy oraz ofiarom rosyjskiej agresji na terytorium

Ukrainy, dyktando z języka polskiego, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wspieranie

społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz inne inicjatywy.

Ogromnie doceniamy działalność Fundacji Wolność i Demokracja oraz realizowane przez nią

programy, które od lat przyczyniają się do krzewienia wiedzy o Polsce, jej historii i kulturze.

Uznajemy tę działalność za niezwykle istotną w kontekście nie tylko popularyzatorskim, ale

też dla kształtowania tożsamości narodowej wśród Polaków mieszkających za granicą.

Fundacja Wolność i Demokracja pomaga Polakom w wielu krajach świata, od Wschodu aż po

Zachód. Realizuje szereg inicjatyw społecznych i edukacyjnych, które mają istotny wpływ na

rozwój środowisk lokalnych w wielu miejscach na świecie. Działania Fundacji zdecydowanie

przyczyniają się do budowy społeczeństwa obywatelskiego w wielu miejscach Europy i

innych kontynentów.

Na szczególne uznanie zasługuje także szereg projektów edukacyjnych, jakie od kilkunastu

lat prowadzi Fundacja na Wschodzie. Dzięki nim Polacy na Wschodzie, w tym przede

wszystkim dzieci i młodzież otrzymują szansę na lepsze życie, możliwość wyboru kraju, z

który wiążą swoją przyszłość. Nie mamy wątpliwości, że Fundacja w wymierny sposób

przyczynia się do kształtowania ich oraz naszej wspólnej przyszłości.

Jednym z najważniejszych celów, jaki stawia sobie Fundacja Wolność i Demokracja, jest

budowanie poczucia łączności z ojczyzną wśród Polaków mieszkających w wielu zakątkach

świata. Mamy przekonanie, że działania Fundacji mają o wiele szerszy wymiar. W

niezaprzeczalny sposób wpływają na rozwój społeczeństwa pod każdą szerokością

geograficzną i pozwalają na budowanie lepszego jutra w poczuciu solidarności.

Korzyści, jakie płyną z działań Fundacji, mają charakter uniwersalny — są znaczące nie tylko

dla Polaków i Polonii, ale również znacząco przyczyniają się do budowy więzi Polaków z

krajami zamieszkania oraz dobrego wizerunku Polski z tych krajach. Okoliczności jawnej

rosyjskiej agresji militarnej wobec Ukrainy czy totalitaryzacji Białorusi przez reżim

Alaksandra Łukaszenki były też próbą kompetencji osób tworzących Fundację — próbą,

naszym zdaniem, która pokazała, że Fundacja Wolność i Demokracja potrafi działać w

sytuacjach krytycznych i nieprzewidywalnych, skutecznie realizując swoją misję.

Zarząd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie