W trakcie tych spotkań uczniowie mają możliwość poznania Holenderskich Sił Zbrojnych w interaktywny i przyjemny sposób, a holenderscy żołnierze – szansę na interakcję z młodzieżą i dowiedzenie się więcej o Litwie.

Głównym celem obecności żołnierzy z Królestwa Niderlandów na Litwie jest wzmocnienie bezpieczeństwa i obrony zbiorowej wschodniej flanki NATO. Oprócz aspektu militarnego równie ważne jest poczucie jedności z Litwą. To właśnie interakcja z mieszkańcami Litwy daje holenderskim żołnierzom możliwość bezpośredniego wyrażenia swojej solidarności i zaangażowania w obronę naszego państwa. Podpułkownik Marc Veuger, zastępca dowódcy Grupy Bojowej 2022-2 wzmocnionego Batalionu Sił Frontowych NATO MNBG LTU, powiedział: „Jesteśmy tu po to, by wspierać, a w najgorszym wypadku bronić Litwy, a tym samym terytorium NATO. Myślę, że integracja z mieszkańcami Litwy jest bardzo ważna, ponieważ jesteśmy tu dla was. Spotkanie moich żołnierzy z litewskimi uczniami przyniesie korzyści: wojskowi dowiedzą się więcej o Litwie, a litewska młodzież — o NATO i misji eFP.”

Między innymi, ten bezpośredni kontakt pomoże holenderskim żołnierzom w pełni zrozumieć stanowisko Litwy, w tym oczekiwania i obawy ludzi. „Bardzo ważne jest pielęgnowanie więzi między holenderskimi żołnierzami a litewskimi uczniami. To świetna okazja dla dzieci i żołnierzy, aby dowiedzieć się więcej o przyjaźni między naszymi krajami. Oprócz tego, holenderscy żołnierze dowiedzą się, co litewskie dzieci lubią robić, czym się martwią i jak widzą przyszłość” — uważa Jack Twiss Quarles van Ufford, ambasador Królestwa Niderlandów na Litwie. Potwierdza to również jeden z holenderskich żołnierzy, który uczestniczył w poprzednich spotkaniach z litewskimi uczniami: „To wielka przyjemność rozmawiać z litewską młodzieżą o mojej pracy medyka wojskowego, a nawet uczyć ich ważnych umiejętności. Interakcja z młodzieżą pomogła mi w wyrobieniu sobie opinii o Litwie i poznaniu jej ludzi. To mnie motywuje. Teraz wiem, o co będę walczyć, jeśli zajdzie taka potrzeba”.

| Fot. organizatorzy

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

Współpraca w zakresie obrony jest jednym z najmocniejszych przejawów przyjaźni między Litwą a Holandią. Żołnierze z Holandii stale uczestniczą w międzynarodowych operacjach rozminowywania Bałtyku, a siły powietrzne tego państwa już 3 razy ochraniały nasze niebo i wykonywały misję Baltic Air Policing. Od 2017 roku wojska holenderskie są dyslokowane na Litwie w ramach części wielonarodowej, wzmocnionej Grupy Bojowej Batalionu Sił Frontowych NATO. W tej trwającej od ponad czterech lat misji bierze udział kilkaset holenderskich żołnierzy, którzy zmieniają się co pół roku. Na Litwie szkolą się oni wraz z naszymi żołnierzami i wojskami NATO, przyczyniając się do odstraszania sił wrogich Litwie. Ponadto oba państwa ściśle współpracują w ramach projektów rozwoju europejskiej mobilności wojskowej oraz sił szybkiego reagowania w cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Litwę często odwiedzają studenci z Holenderskiej Akademii Wojskowej. Tutaj uzyskują głębszy wgląd w sytuację bezpieczeństwa w Regionie Nadbałtyckim oraz dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi litewskimi wojskowymi.

Z powodu wojny na Ukrainie współpraca z sojusznikami nabiera jeszcze większego znaczenia. Jack Twiss Quarles van Ufford, ambasador Królestwa Niderlandów na Litwie, podkreśla: „Holandia i Litwa są silnymi partnerkami w UE i NATO oraz prawdziwymi przyjaciółkami. A dobrzy przyjaciele pomagają sobie nawzajem zarówno w dobrych, jak i złych czasach. W obliczu zmian w regionie, a w szczególności agresji Rosji na Ukrainę, musimy stać razem ramię w ramię. Pomagamy chronić i bronić Litwy, ponieważ wasze granice są też naszymi granicami. Te wspólne granice nie tylko wyznaczają terytorium, ale i odzwierciedlają podstawowe, łączące nasze państwa wartości, takie jak zasady demokracji, wolność słowa i suwerenne prawa. Teraz bardziej niż kiedykolwiek ważne jest uświadomienie sobie, że możemy bronić tych wartości tylko będąc i działając razem z naszymi litewskimi partnerami, ponieważ razem jesteśmy silniejsi.”

Spotkania te organizowane są przez Centrum Studiów Wschodnioeuropejskich i Ambasadę Królestwa Niderlandów na Litwie, we współpracy z Akademią Wojskową im. gen. Jonasa Žemaitisa oraz litewskimi szkołami.

Zam. 2557