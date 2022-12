Šimašius: „Niektórymi drogami nawet czołg przejedzie”. BM TV: „A niektórymi tylko czołg”

Rozmowy dotknęły spraw wileńskich — działań obecnego mera Wilna, np. zwężania ulic i ustanawiania ulic jednokierunkowych.

„Mer wspomniał, że niektórymi ulicami przejechać może nawet czołg” — napomknął prowadzący Jerry sugerując ryzyko kolejnych zwężeń w Wilnie.

„W przypadku niektórych dróg muszę przyznać merowi rację. Są w takim stanie, że faktycznie przejedzie po nich tylko czołg” — zażartował prowadzący Rajmund.

„Teraz jest czas, żeby studiować, co było w Niemczech, co było w Japonii po wojnie”

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

Prof. Hashimoto wspomniał niektóre ze stosowanych na świecie systemów zarządzania ruchem w mieście. Poruszono także temat inwazji Rosji na Ukrainę.

„Niektórzy mówią, że Rosja nie może być nieimperialistyczna. Może, spójrzmy na Japonię” — zauważył Rajmund Klonowski.

„Teraz jest czas, żeby studiować, co było w Niemczech, co było w Japonii po wojnie. Czym jest denazyfikacja, deimperializacja” — odniósł się do tematu prof. Hashimoto.

Strajk transportu miejskiego w Wilnie. Nie zostało nic innego?

Poruszono ostatnio drażliwy dla wilnian temat, strajk pracowników transportu publicznego, który trwał niemal dwa tygodnie.

„Strajk jest bardzo ważnym elementem negocjacji w kapitalizmie. Nawet w Japonii był strajk, w Tokio. Ale co ciekawe, nie miało to wpływu na rozkład jazdy. Co zrobili? Zrobili ten dzień bezpłatny! Firma nie mogła tego finansować. I dlatego mają duże poparcie publiczne” — przytoczył ciekawy przykład

„Lepsza taka technika, niż francuska technika” — zażartował Jerry Meijer.

„W Wilnie taki sposób by nie był możliwy, bo kontrolą biletów zajmuje się inna filma. Samorząd taką rzecz zrobił właśnie, żeby strajkować nie można było. Przez dwa lata mer nie chciał rozmawiać, tylko strajk został” — zauważył Rajmund Klonowski.

Zapraszamy do obejrzenia pełnego przeglądu.

Prof. Tom Hashimoto

Profesor Tom Hashimoto Uniwersytetu Wileńskiego i ISM jest także dyrektorem współpracy międzynarodowej w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Specjalizuje się w geografii finansowej, rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu, FinTech, transformacji postkomunistycznej, a także w analizie prawa ekonomicznego.