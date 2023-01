Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o święcie Trzech Króli

Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji Pocopotka!

Pocopotkowa koleżanka składa życzenia z okazji Nowego Roku! Doradza nam: „ Warto przy takiej okazji podsumować to, czego dokonaliśmy w ubiegłym już roku i zastanowić się, czy trzeba lub warto coś zmienić. Początek Nowego Roku jest najlepszym na to czasem. Teraz warto i trzeba zacząć to, na co nie było czasu wcześniej, poprawić to, co już dawno wymaga naprawy, pójść tam, gdzie od dawna na nas czekają…”

Pucułka przypomina o święcie Trzech Króli oraz zachęca do migdałowej wróżby.

„W dzień Trzech Króli — 6 stycznia, a więc w piątek — można sobie powróżyć z pączków lub innego słodkiego ciasta. Zazwyczaj taka zabawa odbywa się w większym gronie, jako że to czas karnawału, towarzyskich spotkań i zabawy”.

Pocopotek do pobrania w załączniku: