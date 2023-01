Odszedł ksiądz prałat Jan Kasiukiewicz

Ks. prałat Jan Kasiukiewicz był wilnianinem, urodził się 23 października 1961 r. Ukończył Szkołę Średnią nr 11, obecne Liceum im. Adama Mickiewicza. Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 1987 r. Posługiwał w wielu parafiach na Wileńszczyźnie. Prawie 10 lat był proboszczem w kościele pw. Ducha Świętego w Wilnie. Był też proboszczem parafii św. Teresy w Wilnie, parafii św. Piotra Apostoła w Solecznikach i św. Jerzego w Małych Solecznikach, Wniebowzięcia NMP w Mejszagole. Od 2019 r. był rezydentem w Kalwarii Wileńskiej.

— Ogarnia i smutek, i żal, że w miarę młody człowiek odchodzi. Staje przed Panem Bogiem, myślę, że nie z pustymi rękoma — był patriotą Kościoła, przyczynił się do wielu pięknych, istotnych rzeczy w rzeczywistości naszego Kościoła Archidiecezji Wileńskiej. Gdy przed 30 laty powstało pismo „Spotkania”, ksiądz prałat Jan Kasiukiewicz był wtedy proboszczem parafii pw. Ducha Świętego. Zrozumiał nasze pragnienia, wspierał ideę założenia katolickiej gazety, pomagał załatwiać wszelkie formalności związane z jej założeniem. W późniejszych latach wspierał istnienie i rozwój pisma — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” ks. Tadeusz Jasiński, rezydent parafii pw. św. Piotra i Pawła w Wilnie, redaktor naczelny pisma katolickiego „Spotkania”.

Podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Wilnie w 1993 r. ks. Jan Kasiukiewiczz wielkim trudem uzyskał pozwolenie na zorganizowanie spotkania Ojca Świętego z Polakami z Wilna i Wileńszczyzny.

— To, że doszło wówczas do takiego spotkania w kościele pw. Ducha Świętego, zawdzięczamy ówczesnemu proboszczowi parafii ks. prałatowi Kasiukiewiczowi. Wymagało to wielkiego wysiłku organizacyjnego, umiejętności wpłynięcia na zmianę programu pielgrzymki papieża. Oficjalny komunikat Ambasady RP głosił, że papież przyjeżdża do wszystkich i że nie jest przewidziane spotkanie ze społecznością polską. Ale ze względu na obecność w kościele pierwszego, oryginalnego obrazu Jezusa Miłosiernego, namalowanego według wskazówek s. Faustyny, ksiądz prałat znalazł jakąś możliwość, żeby wpłynąć na zmianę programu papieskiej wizyty. Tak więc doszło do spotkania oraz modlitwy papieża przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Myślę, że był to ważny moment zarówno w życiu księdza prałata jak i w życiu naszej społeczności — zaznacza ks. Tadeusz Jasiński.

Ks. prałat Jan Kasiukiewicz kontynuował też ideę swego poprzednika ks. biskupa Kaszkiewicza, który zorganizował pierwsze kursy katechetyczne przy kościele pw. Ducha Świętego.

— Kursy były zorganizowane po to, aby ogarnąć posługą niesienia wiary do szkół, kiedy pojawiła się możliwość wprowadzenia lekcji religii. Właśnie ksiądz Jan Kasiukiewicz rozwinął tę ideę w sposób bardzo szeroki, z jego udziałem powstało Polskie Centrum Katechetyczne przy parafii Ducha Świętego, później również zaistniało Studium Teologii, czyli faktycznie wyższa uczelnia, gdzie można było uzyskać tytuł magistra teologii. Wiem, że śp. Jan Gabriel Mincewicz ukończył studium i później obronił doktorat. Kilkaset osób mogło uczestniczyć w tych studiach i otrzymać dyplom magistra teologii. Niestety z czasem Studium Teologii przestało istnieć, ale w sposób istotny wpłynęło ono na poziom wiedzy teologicznej naszej społeczności. Ks. prałat Jan Kasiukiewicz był osobą pogodną, potrafił zogniskować wokół siebie też i grono kapłańskie, myślę, że zostawia po sobie trwały, ważny ślad w życiu naszej społeczności — mówi ks. Jasiński.

Praca duszpasterska ks. prałata Jana Kasiukiewicza była wielokrotnie doceniona. W 2002 r. został Kawalerem Orderu Polonia Mater Nostra Est nadawanego przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego. W tym samym roku otrzymał polskie odznaczenie kościelne — Medal Zasłużonemu w Posłudze dla Kościoła i Narodu.