Krótki kurs historii według Cyryla

Kim są te zjednoczone siły, które próbują dziś (tak jak w roku 1812) podbić Rosję? Zdaniem Cyryla są to szaleńcy. „Dzisiaj wiemy, że istnieją bardzo duże zagrożenia dla świata, naszego kraju i całej ludzkości, ponieważ niektórym szaleńcom przyszło do głowy, że wielkie mocarstwo rosyjskie, które ma potężną broń, jest zamieszkane przez bardzo silnych ludzi, którzy z pokolenia na pokolenie zawsze byli motywowani do zwycięstwa, którzy nigdy nie poddali się żadnemu wrogowi, którzy zawsze wychodzili zwycięsko – że można ich albo pokonać w obecnych warunkach, albo, jak to się teraz mówi, przeformatować, czyli narzucić im pewne »wartości«, których nie można nazwać wartościami, żeby stali się oni tacy sami jak wszyscy inni i byli posłuszni tym, którzy mają władzę kontrolowania większej części świata.

To pragnienie pokonania Rosji przybrało dziś, jak wiemy, bardzo niebezpieczne formy. Módlmy się do Pana, aby oświecił tych szaleńców i pomógł im zrozumieć, że każde pragnienie zniszczenia Rosji będzie oznaczać koniec świata”. I znów patriarcha udowodnił nieznajomość historii. Twierdzenie, że Rosja zawsze wychodziła z wojen zwycięsko, jest nieprawdziwe. Przegrała ona wiele wojen, np. wojnę krymską czy wojnę z Japonią. Związek Sowiecki, uznawany przez Cyryla za formę rosyjskiej państwowości, także przegrywał sromotnie – musiał wycofać się z Afganistanu, zaś zimna wojna zakończyła się dlań całkowitą klęską. Dyskusyjna jest też teza, że klęska Rosji oznaczać będzie koniec świata. Nie takie imperia w historii już upadały, a świat nadal istnieje. Cyryl wskazał także innego wroga poza szaleńcami – to Zachód, który zwrócił się przeciwko Rosji. Dlaczego?, zapytał patriarcha i sam odpowiedział: „Dlatego, że jesteśmy alternatywą i ta alternatywa jest bardzo atrakcyjna. Rosja, która odrzuca najgorsze przejawy globalizacji, stała się latarnią morską dla świata”. Jeżeli tak jest, to dlaczego Rosjanie uciekają z Rosji na Zachód, a nikt z Zachodu nie ucieka do Rosji?

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 5(15) 04-10/02/2023