Na tapet sankcje oraz wykorzystanie zamrożonych aktywów Rosji do odbudowy powojennej Ukrainy

Prezydenci i premierzy państw Unii omówią przede wszystkim najnowsze wydarzenia związane z wojną Rosji przeciwko Ukrainie i dalsze wsparcie UE dla tego kraju.

Przedyskutują dalsze sankcje wobec Rosji, sposoby pociągnięcia jej do odpowiedzialności za atak na sąsiada, a także możliwości wykorzystania rosyjskich aktywów zamrożonych w Europie do sfinansowania powojennej odbudowy Ukrainy.

Zełenski: „Staję przed wami, żeby bronić prawa Ukrainy do powrotu do domu — do Europy”

„Staję przed wami, żeby bronić prawa Ukrainy do powrotu do domu — do Europy” — powiedział w Parlamencie Europejskim prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Wracając do Europy, wracamy do siebie do domu. Staję przed państwem, żeby bronić naszego prawa do powrotu do domu. Wszystkich Ukraińców — w różnym wieku, o różnych przekonaniach politycznych, o różnym statusie socjalnym, o różnych przekonaniach religijnych. Wszyscy mamy za sobą wspólną europejską historię” — przekonywał Zełenski.

„Próbuje się nam odebrać europejski sposób życia poprzez wojnę totalną. (…) Ale my na to nie pozwolimy. Ta wojna totalna, którą Rosja rozpoczęła, nie toczy się tylko o takie czy inne terytorium, w takim czy innym miejscu w Europie. Zagrożenie polega na tym, że mamy do czynienia z dyktatorem, który ma ogromne zasoby i rezerwy sowieckiej broni, jak również innych reżimów jak Iran” — dodał.

„Nas mnogo” — mottem także XXI-wiecznej Rosji

Jego zdaniem wartość życia ludzkiego nie istnieje dla rosyjskich władz.

„Nikt się nie liczy poza tymi, którzy siedzą na Kremlu i nabijają sobie kabzę. 140 mln obywateli Rosji to dla przywódców rosyjskich mięso armatnie — ktoś, kto może nosić karabin i pójść walczyć” — podkreślił Zełenski.

Przekonywał, że Rosja aktywnie inwestuje w ksenofobię i próbuje ją na naszym kontynencie znormalizować. „Stara się sprawić, aby nieludzka rzeczywistość lat 20., 30., 40. wróciła. Nasza odpowiedź — to zdecydowane »nie«. Bronimy się przed najbardziej antyeuropejską siłą w nowoczesnej Europie. Działając na polu bitwy, działamy razem z wami” — zauważył prezydent Ukrainy.

Droga do marzeń — zwycięstwo

Podkreślił też, że aby zapanował pokój i bezpieczeństwo, siła antyeuropejska musi zostać odparta.

„Aby marzenia naszych dzieci i wnuków mogły się ziścić, musi zapanować pokój i bezpieczeństwo. Jak miałoby do tego dojść, jeśli nie pokonamy siły antyeuropejskiej, która chce nas wszystkich obrabować, ukraść nam naszą Europę? Tylko nasze zwycięstwo zagwarantuje nam przyszłość” — dodał.

Zełenski nawiązał też do integracji Ukrainy z UE. „Wierzymy, że będziemy członkiem Unii Europejskiej” — powiedział. Podziękował też Europejczykom, „którzy w setkach miast i wsi wspierają i wspierali Ukrainę w tej historycznej walce”.

Podkreślił, że Europa uniezależnia się od rosyjskich paliw kopalnych, od wpływów korupcyjnych rosyjskich oligarchów, jest w stanie bronić się przed infiltracją ze strony rosyjskich służb. „Dziękuję tym, którzy pomagają Ukrainie poprzez dostawy broni, amunicji, sprzętu do produkcji energii, paliwa” — zaznaczył.

Konkurencyjność UE i unijny przemysł

W obliczu nowych realiów geopolitycznych przywódcy UE będą rozmawiać również o tym, jak należy zapewnić długookresową konkurencyjność, dobrobyt i pozycję UE na arenie międzynarodowej. Zastanowią się także nad środkami, które należałoby zastosować, by wspomóc unijny przemysł.

Rada Europejska będzie rozmawiać o nielegalnej imigracji, skupiając się na skutecznej kontroli granic zewnętrznych i szerszych działaniach w krajach pochodzenia.

Nausėda o dostawach broni dla broniącej się Ukrainy: „Musimy być zdecydowani”

Gitanas Nausėda, który przemawiał przed posiedzeniem rady przywódców europy, podkreślił, że zwlekanie państw zachodnich z wysłaniem większej ilości broni na Ukrainę prowadzi do „większej liczby ofiar śmiertelnych, cierpień i ofiar śmiertelnych”.

„Musimy być zdecydowani” — powiedział prezydent.

Do tej pory Stany Zjednoczone również odmawiały dostaw Ukrainie samolotów bojowych F-16, ale inni partnerzy, w tym Polska, są na ten pomysł znacznie bardziej otwarci.

Nausėda powiedział, że jest zadowolony z wizyty Zełenskiego, ponieważ „jedna wizyta na żywo jest lepsza niż dziesięć zdalnych”.

| Fot. ELTA, Josvydas Elinskas

Litwa widzi Ukrainę we Wspólnocie

Litewski przywódca wyraził nadzieję, że UE do końca roku oceni postępy Ukrainy na drodze do członkostwa we Wspólnocie i „podejmie pozytywną decyzję”.

„Negocjacje mogą rozpocząć się już w tym roku, to jest realne. Tak, w każdym razie stanie się to pod koniec roku, ponieważ Komisja Europejska przedstawi swoje wnioski najprawdopodobniej w październiku, ale potem będziemy mieli jeszcze Radę Europejską” — powiedział głowa państwa.

Kolejne sankcje dla Rosji

Mówiąc o sankcjach wobec Kremla, prezydent Litwy podkreślił swoje poparcie dla zaostrzenia restrykcji, które powinny objąć rosyjską państwową korporację energetyczną Rosatom i kolejne banki.

Celem jest przyjęcie tych ograniczeń do 24 lutego, kiedy to będzie obchodzona pierwsza rocznica wojny.

Przeciwko hybrydowym atakom białoruskiego reżimu

Przed spotkaniem na początku tygodnia osiem państw UE, w tym Litwa, wezwało Brukselę do radykalnego wzmocnienia kontroli na granicach bloku, aby „zapobiec kolejnemu kryzysowi migracyjnemu na dużą skalę”.

Nausėda zwrócił uwagę dziennikarzom na potrzebę ulepszenia wspólnotowych aktów prawnych, tak aby odpowiadały one kryzysowi migracyjnemu na Litwie, który władze tego kraju nazywają hybrydowym atakiem białoruskiego reżimu.

Wezwał też do zacieśnienia współpracy z krajami trzecimi, aby zniechęcić migrantów do łapania się na fałszywe obietnice łatwego wjazdu do Unii Europejskiej.