16:00 — od pomniku Tarasa Szewczenki przy ul. Arklių 26 ruszy pochód niosący 50-metrową flagę Ukrainy i Litwy. Pochód odprowadzać będzie zespół ludowym Namysto. Marsz pójdzie ulicami Wszystkich Świętych (lit. Visų Šventųjų), Arklių, Wielką (lit. Didžioji) oraz Zamkową (lit. Pilies) do placu Katedralnego.

16:30 — na placu Katedralnym odbędzie się comiesięczny mityng „Poniedziałkowy” organizowany przez aktora Arkadijusa Vinokurasa. Przewiduje się obecność ambasadorów państw NATO oraz Ukrainy, którzy wezmą też udział we flashmobie „Sława Ukrajini”.

17:30 — pochód ruszy dalej — do placu Niepodległości przy Sejmie.

18:30 — przy Sejmie odbędzie się akcja solidarnościowa z Ukrainą oraz koncert „Laisvė šviečia: RADAROM!” (pol. Wolność Świeci: RADAROM!).

19:30 — w Opera Social House przy ul. Lelewela 4 odbędzie się bezpłatny koncert „Sława Ukrajini. Zjednoczmy się raz jeszcze”. W czasie koncertu można będzie ofiarować datek na rzecz broniącego się kraju.

Wydarzenia będą transmitowane na antenie LRT.

Zmiany w ruchu drogowym i ograniczenia

Od godz. 16:00 do 17:00 będą krótkotrwałe przerwy w ruchu na ulicach Wszystkich Świętych (lit. Visų Šventųjų), Arklių, Wielkiej (lit. Didžioji) oraz Zamkowej (lit. Pilies) oraz przy przejściach dla pieszych na ul. Šventaragio i Barbory Radziwiłłówny.

Od godz. 17:30 do 18:30 będą krótkotrwałe przerwy ruchu na alei Giedymina oraz na przecznicach przebiegających.

Od godz. 17:30 do 21:00 będzie obowiązywał zakaz wjazdu na odcinku alei Giedymina do ulic Tumo-Vaižganto i Goštauto, a także na odcinku od ul. Obrońców (lit. Gynėjų) do Tumėno.

Możliwe opóźnienia na liniach autobusów 1G, 3G, 10, 11, 22, 33, 53, 73, 88 i 89. Tak samo możliwe opóźnienia na liniach trolejbusów 2, 3, 4, 6, 10, 12, 17, 20 oraz autobusów wożących na Targ Książek.