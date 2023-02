Zapusty na PUTW w Wilnie

Dowiedzieliśmy się od prelegenta, że sztuczna inteligencja (ang. artificial inteligence, Al) to systemy lub maszyny, które naśladują ludzką inteligencję w celu wykonania zadań i że mogą one stopniowo usprawniać swoje działanie w oparciu o zbierane informacje. Z pomocą Al można nie tylko rozwiązywać różne problemy, ale także planować przyszłość.

Prelegent zapoznał słuchaczy z przykładami zastosowania sztucznej inteligencji w życiu codziennym, w medycynie, w przemyśle, w biznesie itd. Mówił także o jej powstaniu, rozwoju i perspektywach. Nasza przyszłość coraz bardziej zależy od maszyn zdolnych naśladować ludzką działalność. Przykładami są już dziś używane przez nas nawigacje, telefony komórkowe, laptopy, komputery, roboty, które ułatwiają życie. Jesteśmy wdzięczni prof. Ryszardowi Kuźmie za organizację odczytu, który zadziwił i pogłębił wiedzę o sztucznej inteligencji.

Podczas spotkania rektor PUTW Ryszard Jan Kuźmo pozdrowił wszystkich jubilatów, którzy się urodzili w lutym, a słuchaczka, odpowiedzialna za jubileusze, wręczyła im wszystkim kwiaty; wszyscy zebrani na sali stojąc zaśpiewali tradycyjne „Sto lat”.

Spotkanie zapustowe słuchaczy PUTW swą obecnością zaszczyciła kierownik wydziału Konsularnego RP Sz.P. Irmina Szmalec, której rektor PUTW odczytał i podarował wiersz własnego autorstwa, a słuchacze wręczyli jej kwiaty.

Następnie wystąpił kabarecik Uniwersytetu Trzeciego wieku „Seniorytki”, który bardzo starannie przyszykował święto zapustów. Wanda Mazolewska korzystając z ogromnego papirusu, który nosiła w worku przytwierdzonym do pasa, zapoznała słuchaczy z tradycjami zapustów i tłustego czwartku. Obwieściła, że święto to obchodzone jest hucznie i wesoło przy bogato zastawionych stołach. Aby wytrwać 40-dniowy post w ciszy i skupieniu, zaproponowała w zapusty jeść przynajmniej 12 razy, dużo i tłusto, pić, tańczyć i bawić się wesoło do samego rana.

Słuchacze PUTW w Wilnie jako zapustowi przebierańcy

| Fot. archiwum PUTW

Występ przebierańców rozpoczął się harmidrem, czynionym przez figlarzy i przez Zapusta, który dzwonił prawdziwymi janczarami, wjechał do sali na kiju, częstował zebranych koszem pełnym pączków i chrustów; uczestnicy tańczyli, przystukiwali głośno obcasami, wspomagali harmider grzechotkami. Śpiewano żartobliwe piosenki i przyśpiewki o tym, co mają jeść w poście panieneczki, kawalerowie, babcie i chłopi. Najbardziej się dostało kawalerom, którzy, nic nie mając, szukają panienek z posagiem, „jeden od drugiego buty i palta pożyczając”.

Gruby Zapust i Chudy Post zajadle walczyli o władzę na okres od zapustów do Wielkiej Nocy. Zapust został pokonany, lecz obiecano Postowi ściśle przestrzegać zasad postu.

Zwieńczeniem spotkania była uczta przy stole starannie przygotowanym przez nasze gosposie: Czesię Pietkevičienė, Władę Ašmenskienė, Filimenę Krugiškienė i Gienię Marcinkiewicz. Jedliśmy dużo, śpiewaliśmy i bawiliśmy się hucznie po raz ostatni przed postem.

Teresa Młyńska,

słuchaczka PUTW w Wilnie