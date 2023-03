„Badanie zostało przeprowadzone w celu obalenia mitu, rzekomo osiągnięcie wyższej klasy efektywności energetycznej jest niezwykle kosztowne, chcieliśmy bezstronnej oceny eksperckiej i dowodów, że możliwe jest osiągnięcie klasy A i że opłaca się to finansowo. Jeśli weźmiemy budynek o efektywności energetycznej klasy C jako podstawowy, to osiągnięcie dla mieszkańców klasy B jest droższe o 3 proc., podczas gdy klasa A jest droższa o 23 proc.

Posłużmy się cyframi: jeśli mieszkasz w standardowym 2-pokojowym mieszkaniu o powierzchni 50,8 mkw., za odnowiony budynek mieszkalny o klasie efektywności energetycznej C i niższej, trzeba będzie zapłacić 71,12 euro miesięcznie, B — 73,15 euro, a klasy A — 80,85 euro” — mówi Simonas Gentvilas, minister środowiska.

W wyniku obliczeń okazuje się, że jeśli budynek zostanie wyremontowany do klasy efektywności energetycznej A, traci się aż 8 razy mniej energii cieplnej rocznie, dlatego biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny ciepła, mieszkańcy domu zaoszczędziliby 204 253 euro w ciągu 20 lat.

Jakie środki zapewniają oszczędności?

Podczas modernizacji budynku mieszkalnego stosuje się następujące środki dla klas efektywności energetycznej A, B i C: modernizacja punktu grzewczego, systemów ogrzewania i ciepłej wody, instalacja kolektorów słonecznych, izolacja przegródek zewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, przeszklenia balkonów, odnowienie systemu wentylacji naturalnej lub instalacja systemu wentylacji rekuperacyjnej, odnowienie elektrycznych systemów inżynieryjnych ogólnego użytku, wentylacja elewacji.

„Klasa efektywności energetycznej A to rozwiązanie XXI wieku — wentylacja, wykorzystanie świeżego powietrza, systemu wentylacji, odnawialne źródła energii (na przykład panele słoneczne do podgrzewania wody na dachach). Z przeprowadzonego badania wynika, że remont nie jest dużo droższy, zresztą — takie odnowienie bloku zmniejsza rachunki za ciepło nawet 8-krotnie w porównaniu z klasą B. Dlatego bez wyjątku każdy budynek mieszkalny na Litwie może zostać odnowiony do klasy efektywności energetycznej A, a wsparcie państwa będzie coraz częściej kierowane do tej konkretnej klasy” — mówi S. Gentvilas.

Gediminas Šilanskas, kierownik Działu Energetyki Budowlanej niezależnej firmy konsultingowej zajmującej się projektowaniem systemów inżynieryjnych i efektywnością energetyczną, która przeprowadziła analizę, również wtóruje ministrowi: „Oszczędności zależą od stanu istniejącego budynku, ale wynoszą około 40-70 proc. istniejących rachunków”.

APVA zaprasza do składania wniosków o renowację

Agencja Zarządzania Projektami Środowiskowymi (lit. Aplinkos projektų valdymo agentūra — APVA) zwraca uwagę, że od 24 lutego mieszkańcy chcący odnowić swój blok wielomieszkaniowy mogą składać wnioski w ramach najnowszego naboru, którego głównym warunkiem jest osiągnięcie klasy efektywności energetycznej A. Na nabór przewiduje się wyasygnowanie 410 mln euro, a w jego trakcie nie będzie stosowana konkursowa metoda wyboru aplikacji.

Do 31 maja br. przedłużono również nabór wniosków na renowację starych budynków mieszkalnych, który został ogłoszony pod koniec ubiegłego roku. Zgodnie z jego warunkami wsparcie państwa zostanie udzielone tylko tym projektom modernizacyjnym, które osiągną klasę efektywności energetycznej B i wyższą budynku.

„Zaproszenie to podkreśla strategiczne kierunki programu renowacji budynków wielomieszkaniowych — zdążamy do wyższej klasy efektywności energetycznej i priorytetowo traktujemy kwartalną renowację budynków mieszkalnych” — mówi Gintarė Burbienė, dyrektor Departamentu Efektywności Energetycznej Budynków APVA.

Więcej informacji o programie i warunkach remontu bloków mieszkalnych można znaleźć na stronie APVA: https://modernizuok.apva.lt/

Kotryna Grušauskaitė

