Wybory „Projektu renowacji roku” — kto wygra?

Do publicznej wiadomości podano zrealizowane w ubiegłym roku projekty, z których w drodze głosowania otwartego zostaną wybrane najlepsze. Modernizacja budynków mieszkalnych w samorządach kraju rozpoczęła się w 2013 r. i od tego czasu odnowiono 3 528 budynków wielomieszkaniowych, a kolejnych 1 407 jest obecnie remontowanych.

„Słysząc te historie, widzimy, że poprawił się dobrobyt ludności, zmniejszono zużycie energii cieplnej, co stało się niezwykle ważne w ostatnich latach. Kryzys energetyczny bardzo dobrze pokazał mieszkańcom, jak ważne jest oszczędzanie. Co istotne, gospodarstwa domowe o mniejszym zużyciu generują mniej zanieczyszczeń i przyczyniają się do powstrzymania zmian klimatu. Widzimy, że konkretne przykłady mieszkańców inspirują innych, dlatego konkurs »Projekt renowacji roku« jest doskonałą okazją do zaprezentowania społeczeństwu najlepszych przykładów, a jednocześnie przekonania się, co społeczeństwo traktuje priorytetowo, abyśmy mogli jak najlepiej reagować na potrzeby ludzi przy podejmowaniu decyzji w przyszłości” — mówi Gintarė Burbienė, kierownik Działu Efektywności Energetycznej Budynków w Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi (lit. Aplinkos projektų valdymo agentūra, APVA).

Kryzys energetyczny, który uderzył w ubiegłym roku, pokazał, jak ważne jest oszczędzanie zasobów energetycznych. Remont bloku wielomieszkaniowego przyczynia się nie tylko do oszczędności zasobów energetycznych, ale także podnosi wartość mieszkania i rozwiązuje inne problemy.

„Choć tej zimy ceny energii były znacznie wyższe, to z opowieści mieszkańców bloków biorących udział w konkursie wynika, że ich zużycie i rachunki za ogrzewanie jednak pozostają niższe niż przed remontem, kiedy ceny ogrzewania były znacznie niższe. Mamy też sporo przykładów, kiedy budynki mieszkalne osiągnęły już kres i wymagały poważnych napraw, do niektórych zaś służby awaryjne, z powodu awarii rur, jeździły prawie co miesiąc. Dlatego renowacja rozwiązała wiele problemów” — mówi G. Burbienė.

Wybory unikalnych projektów

Na koncie Facebooka „APVA daugiabučių modernizavimas” oraz na portalu informacyjnym, gdzie w kwietniu odbędzie się również otwarte głosowanie, od 7 kwietnia można zapoznać się z projektami biorącymi udział w konkursie.

„Każdy z uczestniczących w wyborach bloków wielomieszkaniowych zasłużył na tę nominację na swój sposób. Staramy się również pokazać szeroki wachlarz możliwych narzędzi remontowych, które dostosowane są do potrzeb mieszkańców każdego apartamentowca. Mamy przykłady, gdzie remont bloków przeprowadzany jest we współpracy z głównym architektem miasta, gdzie indziej najgorszy blok po remoncie staje się najmniej energochłonnym budynkiem mieszkalnym w całej dzielnicy” — mówi G. Burbienė.

Podczas głosowania warto zwrócić uwagę na kilka aspektów

W dniach 21-27 kwietnia czytelnicy będą mogli oddać swój głos na projekt, który najbardziej im się podoba. Jednak przed głosowaniem Departament Efektywności Energetycznej Budynków APVA zaprasza do przeglądu wszystkich aspektów, aby ocenić nie tylko estetykę budynku, ale także to, jakie korzyści otrzymali mieszkańcy zmodernizowanego domu.

„Modernizacja ma więcej niż jedną zaletę, to nie tylko estetyczna elewacja czy najniższe rachunki za ogrzewanie. Zachęcamy do oceny wszystkich kryteriów, takich jak efektywność energetyczna, stosowanie odnawialnych źródeł energii, przyjazność dla środowiska, duch wspólnoty i ogólny obraz ulicy, dzielnicy, a nawet miasta” — mówi G. Burbienė.

Nagrody APVA zostaną przyznane trzem projektom, które otrzymają najwięcej głosów. Wszystkich mieszkańców Litwy zachęca się do oddania głosu na najlepiej zrealizowane projekty — ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 28 kwietnia.

Kotryna Grušauskaitė

