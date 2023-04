W międzynarodowej olimpiadzie polonistycznej tytuł finalisty zdobył Jakub Wojniłło z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie (polonistka Teresa Król), Daniel Daukszewicz z Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace w rejonie solecznickim (polonistka Aleksandra Bojarin) oraz Radosław Bartoszewicz z Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie (polonistka Barbara Dajnowicz). Spośród około 250 uczestników centralnych zawodów wysokie drugie miejsce zdobyła Emilia Kuncewicz z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, zwyciężczyni 34. Olimpiady Polonistycznej na Litwie. Uczennica przygotowała się do konkursu pod okiem polonistki Teresy Król.

W marcu Emilia Kuncewicz została zwyciężczynią 34. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie

Fot. Marian Paluszkiewicz

Do finałowych zmagań w OLIJP stanęli uczniowie z całej Polski, jak też Polacy z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Rumunii, Niemiec, Francji. Finaliści mieli za zadanie napisać pracę pisemną na jeden z 10 podanych tematów (5 tematów rozprawki, 5 — interpretacji), zaś w części ustnej zaprezentować jeden przygotowany wcześniej temat poświęcony zagadnieniom z dziedziny literatury oraz jeden temat z nauki o języku. Reprezentantka Litwy, Emilia Kuncewicz, z 90 możliwych punktów zebrała 86 — od pierwszego miejsca maturzystkę z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie dzieliły zaledwie dwa punkty. Sukces zawdzięcza niewątpliwie swej pasji i zamiłowaniu do literatury ojczystej, a także pracowitości i oczytaniu.

— Wybrałam temat o istocie poezji. Poszczęściło mi się z tym tematem, ponieważ czytam i lubię poezję, znam niektóre wiersze na pamięć, dlatego ich przywołanie nie stanowiło dla mnie trudności — mówi olimpijka.

Jak przyznaje, tematy prac pisemnych w Warszawie były dużo trudniejsze i bardziej obszerne, niż w krajowych eliminacjach, poruszały zagadnienia na wielu płaszczyznach. Temat, który przyniósł Emilii srebro, to „… poezja to nie pisanie wierszy, to nie kunsztmistrzostwo i delicje słowne, to nie wierszoróbna tematowość! — poezja, dobra poezja (…) to eksplozja, odkrycie, walka i zdobycz, nowy świat, nowy człowiek!” (Emil Zegadłowicz, List pasterski). Zinterpretuj myśl Zegadłowicza na temat istoty poezji, odwołując się do znanych Ci poetyk, które stawały się manifestacją nowego spojrzenia na świat i człowieka”.

— W rozprawce musiałam się skupić nie tylko na poezji, ale też na poetyce, nauce o literaturze. Udałam się na wycieczkę po świecie poezji, której nawigatorem był Emil Zegadłowicz, obserwując zmiany, które zachodzą w poezji. Na pierwszym przystanku — eksplozji — przywołałam Safonę, ubolewającą nad utratą miłości, ale też Pawlikowską-Jasnorzewską i Szymborską, które ukazały, że ze stratą można sobie poradzić. Pisałam też o odkrywaniu siebie i nowej poezji, opierając się na twórczości Rupi Kaur, o walce o wartości, odwołując się do Bełzy, o pokoju na świecie oraz na Ukrainie, przywołując Słonimskiego i Alicję Rose, o zmianie poglądów nowego człowieka na jego mikroświat, poczynając od Mickiewicza, kończąc na Miłoszu oraz Seifercie — wymienia Emilia.

W części ustnej Emilia przygotowała temat z dziedziny językoznawstwa o języku w Internecie. Ustny temat z dziedziny literatury wynikał z jej fascynacji tematem feminizmu, walki o prawa kobiet. Był to „Dyskurs emancypacji kobiet w XIX wieku”, który przyniósł jej maksymalną liczbę punktów.

— Największym plusem olimpiady jest to, że każdy uczeń może zgłębić swoją wiedzę w temacie, który go ciekawi, czytając literaturę na wybrany temat. Pomimo stresu jest to świetna przygoda, poznawanie ludzi o podobnych wartościach, dobre emocje — podsumowuje laureatka międzynarodowej olimpiady.

Laureaci i finaliści OLIJP otrzymują wolny wstęp na studia na kierunek filologia polska na wybranym uniwersytecie (najczęściej jest to Uniwersytet Warszawski lub Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) i pięcioletnie stypendium Rządu RP. Na Litwie zwycięzcom krajowych i międzynarodowych olimpiad są przyznawane dodatkowe punkty podczas rekrutacji na studia wyższe.