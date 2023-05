W wydaniu jest podana usystematyzowana informacja na temat OZE w sposób jasny i zrozumiały, dlatego będzie ono przydatne dla każdego mieszkańca.

W ramach programu renowacji budynków wielorodzinnych instytucje państwowe postanowiły udzielić wsparcia projektom, które nie tylko osiągają klasę efektywności energetycznej A, ale także stosują środki OZE, takie jak panele słoneczne, turbiny wiatrowe i in. Z tego powodu postanowiono opracować narzędzie, które ułatwi i uprości mieszkańcom oraz administratorom mieszkań zapoznanie się z OZE, ich zastosowaniem i innymi informacjami technicznymi.

„Katalog stanowi zestawienie technologii OZE, które można zastosować w budynkach indywidualnych lub wielorodzinnych. Do tej pory brakowało publikacji, która byłaby skierowana nie tylko do naukowców i projektantów, ale także do mieszkańców, którzy czytając tę publikację zapoznają się z możliwymi technologiami, które można wdrożyć w budynkach wielorodzinnych” — mówi Saulius Skrodenis, autor opracowania katalogu środków i rozwiązań technicznych w zakresie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w remontowanych lub odnawianych domach wielorodzinnych.

Oszczędność energii cieplnej jest szczególnie istotna

„Wielomieszkaniowe budynki na Litwie, które pod względem powierzchni użytkowej stanowią 60 proc. wszystkich zasobów budowlanych na Litwie, zużywają największą część końcowego zużycia energii cieplnej, tj. 54 proc. To właśnie tam tkwi największy potencjał oszczędności, dlatego środki OZE i ich zastosowanie w modernizowanych lub odnowionych budynkach wielorodzinnych są kluczowe dziś i w przyszłości. Z inicjatywy APVA przygotowano ten katalog, aby zachęcić mieszkańców i administratorów budynków do stosowania środków OZE” — mówi Edvardas Petrauskas, doradca Wydziału Wdrażania Projektów i Nadzoru w Departamencie Efektywności Energetycznej Budynków.

Katalog jest dostępny na stronie internetowej APVA i zawiera aktualne informacje na rok 2023.

Alternatywna, odnawialna energia jest obecnie obiecującym obszarem pozyskiwania energii do wykorzystania w modernizowanych lub odnowionych budynkach wielorodzinnych. Publikacja została zrecenzowana przez doc. dr Juozasa Bielskusa z VGTU. Katalog powstał głównie w oparciu o źródła litewskie, ale także o informacje ze źródeł zagranicznych, a jego stworzenie, zebranie i uporządkowanie zajęło ok. 9 miesięcy.

Informacje, które wcześniej były niedostępne dla mieszkańców

Autorzy katalogu uważają, że rozwój OZE w budynkach wielorodzinnych nie był szybki, ale wkrótce może się to zmienić, ponieważ poziom dofinansowania budynków wielorodzinnych będzie zależał również od zainstalowanych technologii OZE. Najnowszy nabór na wsparcie państwa zawiera już te wymagania, a w przyszłości państwo będzie udzielać wsparcia w programach modernizacji budynków wielorodzinnych tylko tym projektom, które ograniczają zużycie energii i wykorzystują OZE. Informacje zawarte w katalogu mają pomóc mieszkańcom w procesie podejmowania decyzji.

„Przekazane w publikacji innowacje naukowe mogą być postrzegane jako klasyczne i stosowane na świecie od dziesięcioleci, ale przedstawione technologie mogą być dla wielu mieszkańców nowe i nowatorskie, dlatego publikacja jest skierowana do tej części społeczeństwa. Przedstawione technologie obejmują zakres od transformacji ciepła (kolektory słoneczne, pompy ciepła) do energii elektrycznej (energia słoneczna i turbiny wiatrowe). Wymienione technologie nie są nowe, ale wciąż przyciągają uwagę naukowców i są stale udoskonalane, a ich zastosowania poszerzane. Główną oryginalnością publikacji jest to, że skupia się ona na budynkach wielorodzinnych i jest skierowana do mieszkańców” — mówi Saulius Skrodenis, redaktor katalogu.

Więcej informacji na temat Programu Renowacji Budynków Wielorodzinnych oraz jego warunków można znaleźć na stronie internetowej APVA: https://modernizuok.apva.lt/

Kotryna Grušauskaitė

Zam. 2071

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego