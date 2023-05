Kancelaria Prezydenta ogłosiła, że pożegnanie odbyło się w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w poniedziałek od 18:00 do 21:00 i odbywa się we wtorek od 9:00 do 11:30.

We wtorek o godz. 12:30 w katedrze wileńskiej zostanie odprawiona msza święta w intencji Adamkienė.

Pogrzeb odbędzie się w Kownie o godzinie 16:00.

„Ci, którzy chcą pożegnać panią Almę, proszeni są o nieprzynoszenie kwiatów, ale o przekazanie tych pieniędzy na cele charytatywne, w duchu życia i pracy pani Adamkienė” — czytamy w oświadczeniu.

Adamkienė zmarła w niedzielę w Wilnie po ciężkiej chorobie w wieku 96 lat.