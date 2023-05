Kancelaria Prezydenta ogłosiła, że pożegnanie odbyło się w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w poniedziałek od 18:00 do 21:00 i odbywa się we wtorek od 9:00 do 11:30. We wtorek o godz. 12:30 w katedrze wileńskiej zostanie odprawiona msza święta w...