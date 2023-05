„Tina Turner była pokoleniowym talentem, który na zawsze zmienił amerykańską muzykę” — powiedział prezydent USA Joe Biden, składając kondolencję po śmierci piosenkarki. Prezydent zaznaczył też, że na swojej drodze musiała pokonać wiele trudności.

Początki kariery — kościelny chór

„Zanim została Królową Rock and Rolla, Tina Turner była córką rolnika w Tennessee. Jako dziecko śpiewała w kościelnym chórze zanim została jedną z najbardziej utytułowanych artystek w historii” — napisał Biden w oświadczeniu po śmierci 83-letniej gwiazdy.

12 nagród Grammy

Biden docenił dorobek piosenkarki, — która zdobyła 12 nagród Grammy i była jedyną kobietą, która zdobyła je w trzech różnych kategoriach — oraz jej „legendarne” występy taneczne a także hity „Proud Mary”, „The Best” i „What’s love got to do with it”.

„Niezwykła siła osobista”

„Poza byciem talentem, jaki zdarza się raz na pokolenie i który na zawsze zmienił amerykańską muzykę, Tina miała niezwykłą siłę osobistą” — podkreślił Biden, wskazując na doświadczenie przez nią przemocy domowej ze strony swojego byłego męża, Ike’a Turnera.

„Jill i ja przesyłamy wyrazy miłości i modlitwy jej mężowi Erwinowi, reszcie rodzinie Turnerów i fanów na całym świecie, którzy opłakują kobietę, co do której zgadzają się, że była »simply the best« ” — zakończył prezydent.

Prezydent Szwajcarii Alain Berset: „Głęboki smutek”

„Ze śmiercią Tiny Turner świat stracił ikonę. Pozostaną jednak jej piosenki i wiele wspomnień” — napisał na Twitterze Berset. Podkreślił, że teraz jego myśli są przy bliskich piosenkarki, dla której Szwajcaria stała się drugą ojczyzną. W 2013 roku Tina Turner otrzymała obywatelstwo tego kraju.

„Tina Turner, »królowa Rock and Rolla«, zmarła w spokoju dziś w wieku 83 lat po długiej chorobie w swoim domu w Kuesnacht pod Zurychem w Szwajcarii. Świat traci legendę muzyki i wzór do naśladowania” — poinformował w oświadczeniu menedżer artystki.

W ostatnich latach słynna piosenkarka przeżyła m.in. udar i zmagała się z chorobą nerek.