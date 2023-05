Festiwal „Maj nad Wilią”: formuła jest bardzo szeroka

Inauguracja Festiwalu odbyła się w poniedziałkowy poranek, 29 maja, w Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie. Ciut wcześniej zrobiono tradycyjne zdjęcie uczestników przed pomnikiem wieszcza.

„Na tym »Maju« są zgromadzeni nie tylko poeci. Oczywiście jest duże zagęszczenie poezji. Są też pisarze, filmowcy, krytycy literaccy, wydawcy, dziennikarze i ich przyjaciele. Formuła jest bardzo szeroka, ale się cieszę, że większość z państwa, a być może wszyscy, steruje się Wilnem” — oświadczył zebranym poeta Romuald Mieczkowski, dyrektor Festiwalu. Podsumowując 30-letnią działalność festiwalową, inicjator „Maju nad Wilią” podkreślił, że osobiście cieszy go fakt, że w ciągu tych lat powstało kilkaset wierszy o Wilnie.

Czytaj więcej: Program XXX Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Maj nad Wilią”. 30. Spotkanie Poetyckie na 700-lecie Miasta Wilna

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Patron miejsca i poetów

Na inaugurację festiwalu przybył osobiście ambasador RP w Wilnie Konstanty Radziwiłł. Na wstępie dyplomata zażartował, że kiedyś faktycznie napisał jeden wiersz, który był poświęcony jego przyszłej żonie. Wiersz nie spodobał się autorowi i dlatego został zniszczony.

„Myślę, że Adam Mickiewicz, jak mało kto, jest patronem wielu piszących poezję. Może też być patronem tego miejsca. Tego spotkania różnych kultur, różnych narodów. W końcu to on pisał: »Litwo, ojczyzno moja«. Pisał to po polsku. To pokazuje, że sprawy są bardziej skomplikowane” — powiedział Konstanty Radziwiłł.

Ambasador zapewnił, że polska placówka dyplomatyczna wspierała i nadal będzie wspierać polskie inicjatywy kulturowe na Litwie. W rozmowie z mediami zaznaczył, że Wilno jest bardzo ważnym ośrodkiem dla polskiej kultury.

„Jest źródłem wielu poetów polskich. Jak to się stało, że stąd pochodzili? Tego nie wiem, nie jestem poetą, ale sądzę, że coś w tym miejscu musi być, skoro tyle poezji tutaj się urodziło. Ta poezja ma nie tylko charakter polski, ale również tutejszy. Myślę, że to bardzo dobrze czuć” — powiedział Radziwiłł.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

Czytaj więcej: Konstanty Radziwiłł nowym ambasadorem RP na Litwie. „Jego linia ma osiągnięcia w relacjach polsko-litewskich”

Koncert i msza

Inauguracja odbyła się w poniedziałek rano, ale tak naprawdę festiwal rozpoczął się dzień wcześniej. W niedzielę została odprawiona specjalna Msza św. w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, po której goście i uczestnicy imprezy poetyckiej zaprezentowali własną twórczość. Wieczorem, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, odbył się koncert poetycko-muzyczny „30 w 700 latach Wilna” z udziałem kompozytora i jazzmana Jana Maksimowicza oraz przedstawiciela poezji śpiewanej z Rzeszowa Waldemara Lenkowskiego.

Po inauguracji, w Muzeum Adama Mickiewicza, odbyła się prezentacja dwujęzycznej książki „Adomo Mickevičiaus Poezija / Poezyje Adama Mickiewicza”, którą zaprezentowała współautorka publikacji Alicja Dzisewicz. W poniedziałek odbyła się też specjalna konferencja „Po 30 festiwalach — jakich oczekujemy spotkań z poezją?”, która podsumowała dotychczasowy dorobek festiwalu.

Dzisiaj, 30 maja, uczestnicy udali się na wycieczkę do dwóch dawnych stolic WKL: Kiernowa oraz Trok. Festiwal potrwa do czwartku.