Okazja dla młodzieży

Jednym z głównych celów projektu jest rozwijanie umiejętności uczestników w dziedzinie dramo-terapii, którą poprowadzą specjaliści z tej dziedziny oraz doświadczeni aktorzy i reżyserzy Teatru. Będzie to okazja dla młodzieży, aby zgłębić konstrukcję scenariusza teatralnego, techniki aktorskie i poznać zawody związane z teatrem. To doskonała okazja dla uczestników, aby wyrażać emocje, rozwijać otwartość i nawiązywać silne relacje z rówieśnikami.

Grupy aktorów, projektantów kostiumów, grafików…

W kolejnych etapach projektu młodzież będzie miała możliwość wyboru konkretnych grup zajęciowych, w których chce kontynuować swoje zaangażowanie. Będą to m.in. grupy aktorów, projektantów kostiumów, grafików, charakteryzatorów oraz projektantów materiałów promocyjnych. Każda grupa będzie miała swojego lidera, który będzie łącznikiem między grupą a prowadzącymi warsztaty.

Stworzenie spektaklu dokumentalnego

Harmonogram projektu zakłada jego realizację przez cały rok, obejmując negocjacje, nabór uczestników, przygotowanie materiałów i sprzętu, a następnie intensywne zajęcia, które doprowadzą do stworzenia spektaklu dokumentalnego.

Zachęcamy wszystkich do zgłaszania się

„Akademia Teatralna Polskiego Teatru w Wilnie” jest niepowtarzalną szansą dla młodych pasjonatów teatru, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności, poznać kulisy teatru i stworzyć spektakl. Czekamy z niecierpliwością na przyjęcie nowych talentów i wspólną podróż w świat teatru. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania się i dołączenia do naszej Akademii Teatralnej. To nie tylko okazja do nauki i rozwoju, ale także do tworzenia niezapomnianych wspomnień i nawiązywania wartościowych przyjaźni.

Przeżycie przygody

Wraz z doświadczonymi instruktorami i profesjonalistami z Polskiego Teatru w Wilnie, uczestnicy będą mieli możliwość zgłębienia różnych aspektów teatru i pracy twórczej. Będą miały miejsce intensywne warsztaty, inspirujące dyskusje i wspólne działania, które pozwolą uczestnikom w pełni wykorzystać swój potencjał. Jeśli marzysz o spotkaniu z teatrem, odkryciu swojego talentu i wzięciu udziału w tworzeniu spektaklu, nie wahaj się i dołącz do naszej Akademii Teatralnej. Przeżyj przygodę, która dostarczy Ci nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także niezapomnianych emocji i radości z tworzenia sztuki.

Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów społecznościowych oraz strony internetowej Teatru, gdzie będziemy udostępniać więcej informacji na temat projektu, terminów i sposobów zgłaszania się.

Mentorzy

W ramach projektu „Akademia Teatralna Polskiego Teatru w Wilnie” doświadczeni mentorzy poprowadzą różnorodne warsztaty, dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodymi pasjonatami teatru. Każdy mentor specjalizuje się w innym obszarze twórczości teatralnej, co zapewni uczestnikom wszechstronne i profesjonalne wsparcie.

Bożena Sosnowska, aktorka Polskiego Teatru w Wilnie od 2006 r., przeprowadzi warsztaty scenopisarskie i aktorskie. Uczestnicy dowiedzą się, o podstawach gry aktorskiej, ruchu scenicznego, emisji głosu i co to jest teatr dokumentalny. Poprzez ćwiczenia praktyczne, uczestnicy nauczą się podstawowych zagadnień takich jak didaskalia, tekst główny, obsada, rekwizyty, scenografia i wiele innych.

Projektantka mody i dramo terapeutka Ewa Baliul będzie prowadzić zajęcia z projektowania i szycia kostiumów. Uczestnicy będą eksperymentować ze stylizacją, wykorzystując zarówno gotowe ubrania, jak i dokonując drobnych przeróbek krawieckich. Wspólnie z Ewą Baliul, grupa stworzy unikalne kostiumy, które będą dopełnieniem charakterystyki postaci na scenie.

Grafik komputerowy Daniel Samulewicz poprowadzi grupę odpowiedzialną za projektowanie materiałów promocyjnych spektaklu. Uczestnicy nauczą się tworzenia ogłoszeń, zaproszeń, programów i biletów, korzystając z narzędzi graficznych. Pod przewodnictwem Daniela, grupa będzie miała okazję zaprojektować wizualny wizerunek spektaklu, który przyciągnie uwagę widzów.

Rafał Piesliak, rzeźbiarz, od 2009 roku scenograf Polskiego Teatru w Wilnie. Poprowadzi zajęcia z przygotowania scenografii. Uczestnicy będą eksperymentować z różnymi elementami sceny, rekwizytami i dekoracjami. Wspólnie z Rafałem, grupa stworzy przestrzeń scenograficzną, która wprowadzi widzów w odpowiedni nastrój i atmosferę spektaklu.

Justyna Moisejenko, charakteryzatorka i aktorka Polskiego Teatru w Wilnie od 2012 roku. Przewodniczyć będzie grupie zajmującej się charakteryzacją aktorów. Uczestnicy nauczą się wykonywać makijaż, tworzyć ciekawe fryzury. Dzięki wiedzy i umiejętnościom Justyny, grupa będzie odpowiedzialna za stworzenie wyrazistych i pasujących do postaci aktorskich wizerunków.

Ernest Tylingo, basista grupy „Wilen’ska”, poprowadzi zajęcia z komponowania muzyki. Uczestnicy będą eksplorować dźwięki natury oraz tworzyć muzykę przy użyciu samodzielnie skonstruowanych instrumentów. Wspólnie z Ernestem, grupa stworzy oryginalną ścieżkę dźwiękową, która wzbogaci atmosferę spektaklu.

Lucjan Szymanel, operator światła, wraz z grupą uczestników, będzie pogłębiał wiedzę z zakresu pracy reżysera technicznego i oświetleniowca sceny. Poprzez praktyczne ćwiczenia, uczestnicy nauczą się jak wykorzystać światło, aby podkreślić nastrój, akcentować akcję i tworzyć odpowiednią atmosferę na scenie.

Wszystkie grupy, pod czujnym okiem swoich mentorów, połączą swoje wysiłki w celu stworzenia spektaklu dramatycznego.

Dzięki wspólnej pracy i wsparciu doświadczonych profesjonalistów, uczestnicy projektu będą mieli niepowtarzalną okazję rozwijać swoje umiejętności teatralne i stworzyć wyjątkowe przedstawienie, które zapewni niezapomniane wrażenia widzom.

Bądź częścią tej wyjątkowej inicjatywy i doświadcz magii teatru razem z nami!

Czekamy na Ciebie z niecierpliwością i otwartymi ramionami.

Zespół Polskiego Teatru w Wilnie