Gitanas Nausėda i Andrzej Duda na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ

Andrzej Duda od kilku dni przebywa z oficjalną wizytą w Stanach Zjednoczonych. 17 września złożył pod Pomnikiem Katyńskim w Jersey City nieopodal Nowego Jorku wieniec z okazji kolejnej rocznicy ataku ZSRS w 1939 r. na Polskę. W trakcie briefingu przypomniał dziennikarzom, że dla bezpieczeństwa Polski są bardzo ważne członkostwo w NATO i sojusz polsko-amerykański. Prezydent podkreślił, że jego kraj bardzo poważnie podchodzi do realizacji zobowiązań sojuszniczych. Właśnie dlatego przeznacza się ponad 4 proc. PKB na obronę i modernizację wojska. „Wszystko to jest wynikiem tego, że staramy się, by lekcja 1939 roku, lekcja zniknięcia Polski z mapy, tego, że nie zdołaliśmy się obronić, została uznana za odrobioną i żeby nikt nie odważył się Polski zaatakować” — powiedział prezydent RP.

Przemówienia prezydentów

Ośrodek prezydencki na Litwie poinformował, że przemówienie Gitanasa Nausėdy jest zaplanowane na 20 września i będzie to jego piąte wystąpienie na Zgromadzeniu Ogólnym. Przemówienie prezydenta Polski ma mieć miejsce dzień wcześniej. W oświadczeniu jest mowa o tym, że prezydent Litwy podczas tego międzynarodowego spotkania poświęci również sporo czasu globalnej i kolektywnej odpowiedzi na ciągnącą się agresję Rosji i pociągnięciu do odpowiedzialności sprawców zbrodni i przestępstw wojennych w Ukrainie.

W ramach trwającej sesji jest przewidziane spotkanie prezydentów Litwy, Polski, Łotwy i Estonii. Poza tym Nausėda weźmie udział w forum współpracy ekonomicznej USA i krajów bałtyckich oraz spotka się z grupą potencjalnych amerykańskich inwestorów na Litwie. W skład litewskiej delegacji wejdzie też minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis.

Dialog i konsensus

Do Nowego Jorku na obrady przebędzie też prezydent Ukrainy. „Co stanie się za 10 lat, jeśli Ukraina upadnie? Wystarczy sobie to uświadomić. Jeśli Rosjanie dotrą do Polski, co będzie dalej? III wojna światowa? Bronimy wartości całego świata. Ukraińcy płacą najwyższą cenę. Naprawdę walczymy o naszą wolność, naprawdę umieramy” — mówił w minioną niedzielę w wywiadzie dla CBS Wołodymyr Zełenski. Wojna w Ukrainie również znalazła się w agendzie Unii Europejskiej. UE chce poza tym poruszyć takie kwestie jak kryzys klimatyczny, sytuacja w Afryce Północnej oraz bezpieczeństwo cybernetyczne. „Żadne państwo nie poradzi sobie z tymi wyzwaniami samodzielnie, należy je rozwiązywać wspólnie. Dlatego też UE i jej państwa członkowskie będą nadal bronić międzynarodowego porządku opartego na zasadach, którego podstawą jest Karta Narodów Zjednoczonych” — czytamy w oświadczeniu Rady UE.

Zgromadzenie Ogólne ONZ jest jednym z sześciu organów głównych tej organizacji, który czasem jest nazywany parlamentem narodów. Składa się z przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich. Sesje ogólne odbywają się każdego roku. Jednym z podstawowych celów regularnych sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ jest dialog i osiąganie konsensu między narodami.

