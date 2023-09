Ćwiczenia zorganizowane przez Sztab Obrony Wojska Litwy rozpoczęły się 25 września i potrwają do 29. Jednym z celów ćwiczeń jest sprawdzenie, jak działa system rezerwy wojskowej. Współorganizatorami wydarzenia są Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysem, ministerstwa obrony, spraw wewnętrznych, zdrowia, energetyki, opieki socjalnej i pracy oraz osiem jednostek samorządowych w południowej części kraju. Ma być oceniona współpraca poszczególnych instytucji państwowych w sytuacjach kryzysowych.

„Naszym celem jest stworzenie odpowiednich warunków do szkolenia komendantów wojennych (osoba odpowiedzialna za współpracę między wojskiem a samorządami — przyp. red.), ich zastępców oraz jednostek terytorialnych Związku Strzelców” — poinformował szef Sztabu Obrony gen. Mindaugas Steponavičius. Wojsko poinformowało, że w trakcie ćwiczeń rezerwiści z ośmiu samorządów mogą otrzymać SMS-y z instrukcjami, co mają robić, gdy zostanie ogłoszona mobilizacja.

Poborowi i szkoły

Artur Płoszkto uważa, że rezerwa wojskowa stanowi ważny element całego systemu obrony.

— Wojna w Ukrainie pokazała, że mała armia potrafiąca coś zrobić w normalnej wojnie, to mit. Wojsko powinno być duże, dlatego liczba i jakość rezerwy staje się bardzo ważną kwestią. Nic więc dziwnego, że akurat na tych ćwiczeniach ma to zostać sprawdzone — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” wykładowca Litewskiej Akademii Wojskowej.

System obronny kraju wzmocni się, uważa nasz rozmówca, jeśli szkolenia wojskowe przejdzie jak największa liczba mieszkańców. Można to osiągnąć m.in. przez powołanie większej liczby poborowych oraz wprowadzenie podstawowego szkolenia wojskowego na poziomie szkoły.

— Najlepszym rozwiązaniem byłoby połączenie obu tych czynników. Niestety, jest to w dużym stopniu niemożliwe. Brak odpowiedniej liczby koszar i poligonów uniemożliwia przyjęcie większej liczby poborowych. Trzeba pamiętać, że Litwa obecnie rozbudowuje infrastrukturę wojskową, ale robi to z powodu przybycia do kraju sił państw sojuszniczych — tłumaczy Płokszto.

Wykładowca Akademii Wojskowej sceptycznie podchodzi do propozycji skrócenia czasu odbywania obowiązkowej służby wojskowej. Zdaniem części polityków takie zmiany pozwoliłyby w krótkim czasie przeszkolić większą liczbę osób.

— Bardzo dyskusyjne rozwiązanie. Nie po to poborowy jest dłuższy czas w wojsku, aby lepiej nauczyć się strzelać. Tylko po to, by wykonywać rozkazy. Ma się zmienić psychologia człowieka, a nie sprawy stricte manualne — dodaje Płokszto.

Czynnik odstraszający

Ćwiczenia „Perkūno bastionas” są organizowane od 2017 r. Każdego roku odbywają się w innej części kraju. Według przedstawicieli wojska, tego typu ćwiczenia dają możliwość korygowania odpowiednich przepisów prawnych, polepszenia przepływu informacji oraz kształcenia odpowiedniej liczby specjalistów z różnych dziedzin, których praca i doświadczenia będą wykorzystane w czasach kryzysu.

„Silna i skoordynowana więź między instytucjami państwowymi jest nie tylko gwarantem odpowiedniego podejmowania decyzji w ramach kierowania operacyjnego, ale jest też silnym czynnikiem odstraszającym” — czytamy na stronie Wojska Litwy.

Rząd RL w ubiegłym tygodniu zatwierdził plan wdrażania w życie Strategii Sprzeciwu Obywatelskiego. Plan będzie realizowany w trzech etapach: lata 2023–2025;2026–2030; 2031–2036. Do 2025 r. działania będą ukierunkowane na wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej czyhających zagrożeń dla bezpieczeństwo kraju. Na ten cel państwo planuje wydać 114 mln euro.

