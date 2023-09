Pokazy filmów VR „Wiktoria 1920” i „MS Piłsudski – Podwodna Misja”

Technologia wirtualnej rzeczywistości, dzięki której widz staje się jednym z bohaterów wydarzeń, to najnowocześniejsza i najbardziej angażująca forma popularyzowania historii. Udział w wydarzeniu potwierdzili Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach; Gimnazjum Polskiego w Ejszyszkach; Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach, Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach, Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace, społeczność seniorów i seniorek z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach oraz Polonia z Ejszyszek i regionu solecznickiego.

Film fabularny o wydarzeniach związanych z Bitwą Warszawską 1920 r. jest opowieścią historyczną, ale też swoją narracją nawiązuje do współczesności, w szczególności do zagrożeń związanych z imperializmem rosyjskim i toczącą się wojną w Ukrainie. „Wiktoria 1920”, to wciągająca opowieść prezentującą mało znane, ale ważące na losach Bitwy Warszawskiej działania polskiego wywiadu i zwracającą uwagę na rolę kobiet w wojnie polsko-bolszewickiej. Film „Wiktoria 1920” zrealizowany w technologii VR pozwala widzowi na przeniesienie się w czasie do 1920 r. i wzięcie udziału w niezwykłej misji dostarczenia meldunku do biura szyfrów na Cytadeli, jednocześnie wcielając się w bohatera wydarzeń — podkreśla Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura „Niepodległa”.

Czytaj więcej: Bitwa Warszawska a wizerunek Józefa Piłsudskiego na Litwie

Premiera angielskiej wersji filmu VR „Wiktoria 1920” w Wilnie

| Fot. BPN

„MS Piłsudski — Podwodna Misja” to opowieść o legendarnym polskim transatlantyku MS „Piłsudski” oraz współczesnej misji badawczej. Czy załodze uda się zejść kilkadziesiąt metrów pod wodę i bezpiecznie wrócić z inwentaryzacji 3D „Piłsudskiego”? Czy odkryją skrywane na wraku skarby, a może tajemnice? Zapraszamy na podróż w batyskafie na dno Morza Północnego, aby poznać sekrety „polskiego Titanica”, a wszystko w rzeczywistości Virtual Reality.

Czytaj więcej: „Czcimy symbol naszej niepodległości”. Obchody 155. urodzin Józefa Piłsudskiego

Biuro „Niepodległa” to państwowa instytucja kultury z siedzibą w Warszawie. Celem jego działalności jest realizacja zadań z zakresu polityki pamięci, w tym w szczególności działań ukierunkowanych na wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej wokół wartości i symboli wspólnych dla polskiej historii i tożsamości. Do zakresu działalności Biura „Niepodległa” należy podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej m.in. poprzez inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych, kulturalnych oraz społecznych kampanii informacyjnych i promocyjnych. Do najważniejszych zaliczyć można coroczne akcje #mojaflaga z okazji Dnia Flagi 2 maja i Niepodległa do hymnu 11 listopada. www.niepodlegla.gov.pl

Inf. Biuro „Niepodległa”