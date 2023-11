Segregować odpady w przyszłym roku będziemy inaczej. I drożej…

Mieszkańcy stolicy będą proszeni o zbieranie ich w domu w oddzielnych pojemnikach z pomarańczowymi workami, które następnie będą wyrzucane do pojemników na zmieszane odpady komunalne. Przejście na sortowanie odpadów spożywczych w Wilnie odbędzie się w kilku etapach.

Nowości już w grudniu

W pierwszej fazie, począwszy od stycznia przyszłego roku, posortowane odpady żywnościowe w pomarańczowych workach będą musiały być umieszczane we wspólnych pojemnikach na odpady zmieszane. Odpady te zostaną oddzielone od innych odpadów i przekształcone w kompost, a worki zostaną poddane recyklingowi. W przyszłości do zbierania odpadów żywnościowych będą używane oddzielne pojemniki.

Od grudnia tego roku planowane jest rozdawanie mieszkańcom Wilna oddzielnie przedmiotów przydatnych do sortowania odpadów spożywczych: pomarańczowych, jednorazowych toreb (z co najmniej 90 proc. materiałów pochodzących z recyklingu) oraz wiader do długotrwałego użytku o pojemności 7 litrów. Będzie można wygodnie włożyć do nich pomarańczowe worki, tym samym oddzielnie gromadząc odpady spożywcze w domu, a następnie wrzucając je wraz z workiem do pojemników na zmieszane odpady komunalne.

Co mają wiedzieć wilnianie?

Od stycznia 2024 r. pojemniki i pomarańczowe worki będą rozdawane w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców, np. na parkingach głównych centrów handlowych w Wilnie. Mapa pokazująca dokładne lokalizacje punktów dystrybucji znajduje się na stronie www.atliekuetiketas.lt. Mieszkańcy miasta są zachęcani do solidarności i zadbania o swoich krewnych, sąsiadów i znajomych, którzy nie są w stanie samodzielnie odebrać pojemników i worków na odpady żywnościowe.

Do pomarańczowych worków należy wrzucać: żywność, która nie nadaje się już do spożycia (pamiętaj, aby ją rozpakować), obierki, skórki, skrawki, fusy po kawie i herbacie, torebki po herbacie, rośliny domowe i ich części, ręczniki papierowe i serwetki, suplementy diety, które nie nadają się już do spożycia (pamiętaj, aby je rozpakować) oraz wszelkie inne odpady organiczne ulegające biodegradacji.

Po zebraniu odpadów żywnościowych wypełniony pomarańczowy worek należy szczelnie zawiązać podwójnym węzłem (aby zapobiec rozsypaniu) i wyrzucić do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

Od 1 stycznia 2024 r. rachunki mieszkańców Wilna za gospodarowanie odpadami nieznacznie wzrosną. Wzrost ten będzie jednak spowodowany nie tylko nowym systemem gospodarowania odpadami żywnościowymi, ale także rosnącymi kosztami ogólnymi gospodarowania odpadami w Wilnie. Mieszkańcy nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów związanych ze zbiórką i wywozem odpadów żywnościowych.

Samorządy są zobowiązane do oddzielnego gospodarowania odpadami żywnościowymi od 2024 r. na mocy litewskiego ustawodawstwa oraz zmiany, która została wprowadzona na mocy dyrektywy UE, która została wdrożona przez wszystkie państwa członkowskie UE. Oddzielenie odpadów żywnościowych od całości odpadów pozwala na zwiększenie ogólnej wydajności recyklingu, ochronę zasobów naturalnych, zmniejszenie ilości odpadów żywnościowych i wykorzystanie potencjału recyklingu odpadów.

