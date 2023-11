„Szkoła do hymnu”. Zgłoszenie do akcji mija 9 listopada

„Zachęcamy wszystkie polskie szkoły na Litwie do licznego przyłączenia się do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki RP »Szkoła do Hymnu«! Polskie szkoły za granicą zainteresowane włączeniem się do akcji „Szkoła do hymnu” proszone są o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą do 9 listopada do godz. 23:59 czasu polskiego” — czytamy.

Więcej informacji na stronie www.orpeg.pl

Akcja odbędzie się w najbliższy piątek 10 listopada o godz. 11:11.

Niech Mazurek Dąbrowskiego zabrzmi we wszystkich polskich szkołach!

Wydział Konsularny i Polonii

Ambasady RP w Wilnie