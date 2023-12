Wstęgę otwarcia przecięli mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, wicemer Edyta Tamošiūnaitė, dyrektor Centrum Kultury w Niemenczynie German Komarowski i dyrektor ZSA „Ekodora” Remigijus Indriulionis. – Odtąd w dworze z imponującą historią będzie mieścił się nie tylko ośrodek kultury i biblioteka, ale stanie się on miejscem wyjątkowym, pielęgnującym naszą pamięć historyczną. Dysponujemy dobrze wyposażonymi pomieszczeniami, dostosowanymi do współczesnych potrzeb społeczeństwa i lokalnej społeczności, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między nowoczesnością a autentycznością – powiedział podczas uroczystości otwarcia dworu mer Duchniewicz. Mer wyraził serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do renowacji dworu.

Odnowione pomieszczenia dworu poświęcił proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu ks. Jarosław Spirydowicz, który zaprosił także na wspólną modlitwę za zmarłych członków rodziny Jeleńskich. Swoją obecnością wydarzenie zaszczycili potomkowie rodu Jeleńskich: Maria i Agnieszka Przełomiec, a także ambasador RP na Litwie dr. Konstanty Radziwiłł.

Zgromadzonych zaproszono na wycieczkę po pięknym wnętrzu odrestaurowanego dworu: pomieszczeń dawnej kaplicy, w której obecnie mieści się ekspozycja Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny, sali warsztatów rzemieślniczych ze ścianą ozdobioną autentycznymi wzorami, piwnicy, w której obecnie mieści się pracownia ceramiki.

W 2018 r. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego zainicjowała renowację dworu, a w 2019 r. rozpoczęto realizację projektu „Renowacja dworu w Glinciszkach poprzez przystosowanie go do świadczenia usług kulturalnych i innych potrzeb społeczności”. Na renowację dworu przeznaczono łącznie ponad 3,2 mln euro: 1,7 mln budżetu Samorządu, 500 tys. euro – z budżetu państwa, nieco ponad 1 mln to było finansowanie ze środków UE.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 49 (142) 09-15/12/2023