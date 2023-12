Samorząd Rejonu Wileńskiego i jego gminy zwracają obecnie szczególną uwagę na stan dróg, dlatego prosimy mieszkańców o zachowanie w tym czasie czujności – drogi o znaczeniu lokalnym są porządkowane.

– Przygotowując się do nadchodzącej zimy, jakiś czas temu rozmawialiśmy z dyrektorem administracji i odpowiedzialnym wicemerem o kwestii czyszczenia we właściwym czasie lokalnych dróg, tj. należących do samorządu. Gdy śniegu jest dużo, gminy szybko organizują pracę i przebiega ona w miarę sprawnie. Ponadto samorząd aktywnie współpracuje z zarządcami dróg, które do niego nie należą. Zachęcamy mieszkańców w przypadku zauważenia problematycznych miejsc lub nieporządkowanych odcinków o znaczeniu lokalnym czy regionalnych odcinków komunikacyjnych do informowania gmin – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego sprzątane są drogi publiczne o znaczeniu lokalnym i ulice, gdy grubość śniegu w normalnych warunkach pogodowych przekracza 10 cm. W przypadku szczególnie trudnych warunków atmosferycznych dopuszczalna grubość śniegu nie przekracza 20 cm.

Szczególnie trudne warunki pogodowe to:

a) pada śnieg i/lub nieprzerwanie wieje przez ponad 6 godzin,

b) dłużej niż 24 godziny, ale z przerwami, pada śnieg i/lub wieje,

c) zamarznięta droga po deszczu staje się oblodzona, pojawia się marznący deszcz,

d) droga staje się oblodzona częściej niż 2 razy w ciągu doby.

Samorząd przypomina, że w pierwszej kolejności sprzątane są drogi i ulice użytku publicznego o znaczeniu lokalnym na terenie gmin, gdzie należy zapewnić niezakłócone funkcjonowanie najważniejszych obiektów i świadczenie najpotrzebniejszych usług (tj. obsługi placówek medycznych, szkół, świadczenia usług pogrzebowych, zaopatrzenia mieszkańców w produkty spożywcze itp.), po czym są czyszczone pozostałe drogi (kategoria według malejącego pierwszeństwa), inne drogi o znaczeniu lokalnym pomiędzy osiedlami mieszkalnymi (miasteczkami, wsiami, chutorami), inne drogi zgodnie ze szczegółowymi rozporządzeniami starostów lub przez nich upoważnionych pracowników.

Za dogląd dróg o znaczeniu lokalnym i ulic na terenie odpowiadają gminy rejonu wileńskiego. A jak zimą utrzymywane są drogi krajowe? Zimowe prace na drogach o znaczeniu krajowym podzielone są na pięć różnych poziomów doglądu, w zależności od natężenia ruchu i znaczenia dróg. Informacje o stanie dróg i warunkach ruchu, prowadzonych pracach na drogach o znaczeniu państwowym znajdują się na interaktywnej mapie https://eismoinfo.lt/#!/.

O zgłaszanie trudnych warunków ruchu na drogach krajowych: przeszkodach, dziurach, gołoledzi, zdewastowanych znakach itp. kierowcy są proszeni na nr 1871 (cena krótkiego numeru telefonu to 0,09 euro/min.) lub na nr tel. +370 (5) 232 9600.

Za doglądanie zimą dróg o znaczeniu państwowym (czyszczenie, posypywanie nawierzchni itp.) jest odpowiedzialna ZSA „Kelių priežiūra”.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 50 (145) 16-22/12/2023